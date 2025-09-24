Legiuitorii înăspresc regulile pentru trotinetele electrice. Peste 1.000 de accidente în acest an și șapte decese

Stiri Sociale
24-09-2025 | 19:26
×
Codul embed a fost copiat

Accidentele tot mai grave și mai dese în care sunt implicate trotinetele electrice ar putea atrage noi reguli. Potrivit unor modificări legislative propuse în Parlament, copiii le-ar putea folosi de la 16 ani, nu de la 14, ca în prezent.  

autor
Călin Ardelean ,  Daniel Moldovan,  Mariana Apostoaie

Viteza maximă a trotinetelor ar urma să fie scăzută la 25 de kilometri la oră, iar casca de protecție va fi obligatorie, indiferent de vârstă.

La Oradea, o cameră de bord a surprins momentul în care doi tineri, aflați pe aceeași trotinetă, se dezechilibrează și se izbesc de asfalt. Au scăpat ca prin minune nevătămați. La fel și două fete de 15 ani, din Botoșani, care s-au ciocnit în plin cu trotineta de o mașină de pe contrasens.

Așa că parlamentarii au propus amendamente la actuala legislație.

Lucian Bode, președinte Comisia pentru Transporturi și Infrastructură: ”Maximum 25km/h viteza de deplasare, la o putere a motorului de 2 kw. Purtarea căștii de protecție devine obligatorie. O altă provocare vizează introducerea unei asigurări obligatorii de răspundere civilă, în cazul pagubelor produse terților.

Citește și
trotineta electrica
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Reporter: Modificați și vârsta pe care trebuie să o aibă un utilizator de trotinetă?

Lucian Bode: 16 ani pentru trotinete electrice”.

Peste 1.000 de accidente grave cu trotinete electrice, numai anul acesta

În România circulă acum 18.000 de trotinete de închiriat și 60.000 personale. Iar în acest an au fost deja peste 1.000 de accidente cu victime sau pagube importante, soldate cu șapte decese.

În Piatra Neamț, primarul a luat măsuri: a rupt contractul cu firma care închiria trotinete în oraș, după moartea unui copil de 15 ani care s-a dezechilibrat pe trotinetă și a căzut.

Adrian Niţă, primar Piatra Neamţ: ”Starea lor tehnică este una precară, iar regimul juridic actual nu permite o evaluare corectă a acestei stări tehnice, oricine poate să le închirieze şi s-au înregistrat cazuri în care doi sau trei copii foloseau aceeaşi trotinetă".

Dezbaterea publică a noii legislații se va încheia peste două săptămâni. În final, modificările vor intra la vot în plenul Parlamentului.

Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, lege, trotinete electrice, decese, accidente rutiere, modificari,

Dată publicare: 24-09-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă
Stiri actuale
Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă

Un copil de 8 ani care se deplasa cu o tronitetă a fost accidentat, miercuri, în municipiul Alba-Iulia.

Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital
Stiri actuale
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția
Stiri Sanatate
Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția

După ce în 2024, un singur pacient a primit o inimă transplantată, acum la Târgu Mureș s-a încheiat al șaptelea transplant cardiac, de anul acesta. Inima a fost adusă de la București și a salvat un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile
Stiri actuale
Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap, potrivit purtătoarei de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu
Stiri actuale
Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu

Un copil în vârstă de 13 ani a fost rănit grav, marţi seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, informează Poliţia.

Recomandări
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”
Stiri externe
Zelenski avertizează: „Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”

„Dacă nu este oprit, Vladimir Putin va continua să exindă și să adâncească războiul din Ucraina”. Este apelul lui Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, care a vorbit după o schimbare majoră de poziție a președintelui american.

Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România
Stiri Economice
Ilie Bolojan: E nevoie de mai mulţi oameni în economia reală. Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută în România

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că este nevoie ca România să aibă mai mulţi oameni în economia reală, printre măsurile care ar trebui luate fiind reducerea excepţiilor legate de pensionările anticipate.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28