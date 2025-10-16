Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”

Tot mai mulți livratori străini circulă zilnic pe străzi, unii fără permis, alții după propriile reguli, și provoacă accidente rutiere.

Pentru a preveni aceste situații neplăcute din trafic, Poliția Rutieră organizează periodic cursuri de educație și siguranță, special, pentru ei.

Muhammad este din Pakistan iar de aproape o jumătate de an stă zilnic în trafic. Recunoaşte că regulile de circulație i-au dat mari bătăi de cap.

Din această cauză i-a încurcat şi pe alţii.

Muhammad: „Prima dată când am venit aici, a fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu.”

Au păţit-o şi alţii ca el. Sunt livratori nu foarte familiarizaţi cu legislaţia rutieră care folosesc biciclete şi trotinete.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „Foarte mulți dintre ei opresc sau staționează neregulamentar, își parchează bicicleta sau mopedul într-un loc unde poate să împiedice circulația, circulă printre benzi sau se poziționează într-un loc în așa fel încât să nu fie observați cu ușurință.”

Cristian Ganea, președinte AASR: „România a rămas fără angajați și aceasta este o variantă prin care poți să ții în fucțiune economia și motorul economiei.”

O altă problemă este că mulți dintre cei care preiau comenzi de mâncare nu folosesc un suport pentru telefon când pedalează în trafic. Astfel, nu sunt atenţi la drum.

Șoferi: „Am văzut și oameni care lucrează cu telefonul în mână” (...)

„Se bagă în față, vin pe lateral, din părți cu viteză mare, chiar dacă sunt scutere. Îi vedem în ultima clipă.”

În acest context, Poliția Rutieră organizează de câteva ori pe an cursuri pentru curierii străini.

Corespondent PROTV: „Potrivit datelor oficiale, printre conducătorii de scutere implicați în accidente rutiere se numără, cel mai des, cetățenii din Pakistan, Sri Lanka și Bangladesh. Iar când vorbim de biciclete, lucrurile nu se schimbă prea mult. Cetățenii din Bangladesh rămân în topul clasamentului, urmați de cei din Etiopia și Nepal."

Numai în 2024, în București, au fost raportate în jur de 100 de accidente, în care au fost implicați cetățeni veniţi din alte ţări.

