Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile

Stiri Sociale
23-10-2025 | 07:58
×
Codul embed a fost copiat

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit. 

autor
Claudia Nițoi,  Ina Popescu

Raportul Corpului de Control arată nereguli grave, cum ar fi că unitate funcționa într-o clădire care avea destinație de hotel, iar probele sanguine erau ținute într-o combină frigorifică de uz casnic. Șeful Direcției Sanitare din Constanța a fost demis.

Clinica privată a transmis că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică.

Potrivit raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, sala de operații și secția ATI nu erau conforme din punct de vedere igienico-sanitar, saloanele erau mici, ca niște camere de hotel, fără posibilitatea de a fi curățate și dezinfectate corect.

Inspectorii au descoperit și că spitalul privat de unde o polițistă de 29 de ani a plecat în stare gravă după ce a născut nu avea circuite separate între zonele curate și cele contaminate, așa cum cer normele sanitare, iar dezinfectanții folosiți erau expirați.

Citește și
spital
Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI

Corespondent ProTV: ”Aproape 16 ani maternitatea din Constanța a funcționat ca spital, deși în acte această clădire pe care o vedeți în spatele meu avea destinație de hotel. Abia în 2024 primăria a emis autorizație prin care hotelul se poate transforma în clinică medicală".

Alexandru Ragobete, ministrul Sănătății: ”Eu nu știu, nu am nicio explicație și nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare, din 2009 până în 2025, cu reevaluare și reautorizare anuală de către Direcția de Sănătate Publică, pentru o unitate sanitară care nu respecta nimic”.

Șeful Secției ginecologie de la Spitalul Județean, unul dintre patronii spitalului privat

Directorul DSP Constanța a fost demis.

”- Purtătorul nostru de cuvânt este în concediu.

- Și un director adjuct sau altcineva care să poată să discute cu presa?

- Nu știu, nu cunosc, doamna directoare știu că este plecată într-o ședință, când se întoarce nu știu".

Va fi schimbat și șeful Secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța, care este și unul dintre acționarii clinicii private.

Raluca Ștefan, manager Spitalul Județean Constanța: Faptul că acea clinică are cu noi relație contractuală patrimonială, da.

Reporter: Deci, funcțiile sunt incompatibile?

Raluca Ștefan: Funcția de șef de secție, da".

Clinica privată a devenit cunoscută în special în mediul online pentru că era promovată de diverși influenceri și pentru faptul că oferea nașteri în apă.

În urma verificărilor, Ministerul Sănătății a dispus suspendarea blocului operator al clinicii private. Asta înseamnă că nu se mai pot face nașteri de niciun fel, ci doar consultații.

Spitalul și-a schimbat numele după ce o tânără a murit după naștere, în 2018

Reprezentanții clinicii au transmis că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică și sunt în curs de optimizare a procedurilor interne.

Tragedia de acum seamănă cu cea petrecută în urmă cu 7 ani, în 2018, incident care a determinat atunci conducerea să schimbe numele clinicii. La aceea vreme, o tânără de 34 de ani a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel. Imediat după naștere femeia a suferit o hemoragie puternică și a fost operată.

Gigi Mocanu, soțul victimei din 2018: ”Medicul ATI era de gardă acasă. I-a luat jumatate de oră să ajungă la spital și când a ajuns la spital deja era în stop cardiac. Nu aveau rezerve de sânge pe stoc. Medicul care era specializat pe histerectomie de urgență era, la fel, de gardă acasă".

După aproape 8 ani, ancheta penală bate pasul pe loc, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, spital, deces,

Dată publicare: 22-10-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
O femeie care a născut în maternitatea unde a murit polițista de 29 de ani reclamă nereguli. „Nu era o secție de ATI”
Stiri Sanatate
O femeie care a născut în maternitatea unde a murit polițista de 29 de ani reclamă nereguli. „Nu era o secție de ATI”

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost luate primele măsuri în cazul maternității private din Constanța unde a fost operată imediat după ce a născut, o polițistă de 29 de ani, din Giurgiu.

Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI
Stiri actuale
Clinica privată din Constanța, amendată cu 30.000 lei de DSP. Inspectorii contestă afirmațiile spitalului privind secția ATI

Clinica privată din Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel, a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Direcției Sanitare. Aceștia au găsit la unitatea medicală mai multe nereguli.

Prima reacție a clinicii private din Constanța unde o tânără a murit după naștere: „Avem secție ATI complet funcțională”
Stiri actuale
Prima reacție a clinicii private din Constanța unde o tânără a murit după naștere: „Avem secție ATI complet funcțională”

Spitalul privat din Constanţa, unde o femeie a murit după complicaţii la naştere, susţine că are secţie ATI funcţională şi autorizaţie reînnoită în martie.

 

Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța
Stiri actuale
Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private, după ce o tânără a murit în urma nașterii la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă se respectă normativele legale în vigoare.

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”
Stiri Sociale
Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat din Constanța era polițistă. ”Ce vrei să mai facem noi?”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Constanța, după ce o pacientă de 29 de ani care a născut într-un spital privat a murit.  

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28