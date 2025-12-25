Donald Trump pregătește reținerea a 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție

Stiri externe
25-12-2025 | 10:15
Melania Trump
Getty

Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie.

autor
Vlad Dobrea

Conform unui proiect intrat în posesia ziarului american, Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE) intenţionează să reţină imigranţi în centre de procesare înainte de a-i transfera într-unul dintre aceste depozite şi, în cele din urmă, de a-i deporta.

Fiecare dintre aceste facilităţi va găzdui între 5.000 şi 10.000 de persoane şi va fi situată în statele Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia şi Missouri.

Majoritatea acestor depozite se află în zone conduse de republicani, notează ziarul american, deşi două sunt programate să fie amplasate în Stafford, în Virginia, şi Kansas City, în Missouri, oraşe conduse de democraţi.

Celelalte oraşe care vor găzdui aceste mari centre de detenţie sunt Hutchins şi Baytown, în Texas; Hammond, în Louisiana; Glendale, în Arizona şi Social Circle, în Georgia.

Citește și
loto
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie

Totodată, alte regiuni vor găzdui noi centre de procesare cu între 500 şi 1.500 de paturi, cum ar fi Chester, în New York, Salt Lake City şi Los Fresnos, în Texas.

The Washington Post notează că ICE intenţionează să le prezinte acest proiect unor companii private de detenţie în această săptămână.

Noile centre de detenţie vor "reduce la minimum costurile, vor scurta timpii de procesare, vor limita durata şederilor, vor accelera procesul de deportare şi vor promova siguranţa, demnitatea şi respectul" deţinuţilor, conform proiectului analizat de ziar.

Structurile acestora vor fi modificate pentru a include unităţi de locuit cu duşuri şi băi, bucătării, zone de luat masa, zone de recreere şi chiar o bibliotecă.

Conform datelor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) publicate acum două săptămâni, din 20 ianuarie 2025, Statele Unite au deportat peste 605.000 de migranţi ca răspuns la planul de deportare în masă al administraţiei Trump.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, centre, craciun, detentie,

Dată publicare: 25-12-2025 10:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie
Stiri externe
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie

Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA.

Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă
Stiri externe
Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters.

Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO
Stiri externe
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO

Cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem în sunet de cimpoaie şi tobe, marcând prima sărbătoare de Crăciun după izbucnirea războiului din Gaza în acest oraş istoric din Cisiordania.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28