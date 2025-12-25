Donald Trump, derapaj la adresa prezentatorului Stephen Colbert: E un dezastru patetic, fără talent. Trimiteți-l la culcare!

După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors, găzduită de Donald Trump, președintele SUA nu a pus accent pe rolul său de maestru de ceremonii la evenimentul recent desfășurat la instituția pe care el a redenumit-o.

În schimb, Trump era marţi furios pe Stephen Colbert, prezentatorul emisiunii de noapte a CBS, care, în ultimul sezon al „The Late Show” difuzate de acest post, continuă să-l ridiculizeze fără încetare pe preşedinte. Trump a îndemnat CBS să oprească emisiunea lui Colbert „NOW” în loc să o încheie în luna mai, scrie Variety.

Atacuri dure pe Truth Social

„Stephen Colbert este un dezastru patetic, fără talent sau orice altceva necesar pentru succesul în show business”, a scris Trump într-o postare la ora 12:16 a.m. ET pe platforma sa Truth Social. „Acum, după ce a fost concediat de CBS, dar lăsat în voia sorţii, situaţia lui s-a înrăutăţit, la fel şi ratingurile sale inexistente. Stephen se bazează pe ură şi furie ~ Un om mort care merge! CBS ar trebui să-l „trimită la somn” ACUM, este un gest umanitar!”.

Şapte minute mai târziu, Trump a continuat cu următoarea afirmaţie: „Cine are cel mai prost prezentator de emisiuni nocturne, CBS, ABC sau NBC??? Toate au trei lucruri în comun: salarii mari, lipsă de talent şi AUDIENŢE FOARTE SCĂZUTE!”.

Trump a reiterat, de asemenea, apelul său către guvernul SUA de a revoca licenţele posturilor de televiziune.

„Dacă ştirile difuzate de reţelele de televiziune şi emisiunile lor de noapte sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul Republican, nu ar trebui să li se retragă licenţele de difuzare, care sunt foarte valoroase? Eu spun DA!” Apoi, la trei minute după această postare, preşedintele a scris: „CRĂCIUN FERICIT!!!”.

Episodul „The Late Show With Stephen Colbert” difuzat de CBS în 23 decembrie a fost o reluare, cu invitaţii Sigourney Weaver şi Mandy Patinkin. Acesta a fost difuzat iniţial în 8 decembrie, iar în acea seară, Colbert a lansat mai multe critici la adresa lui Trump, inclusiv preluarea controlului asupra Centrului Kennedy şi decizia sa de a prelua sarcinile de gazdă la Kennedy Center Honors.

Ironii la adresa rolului lui Trump la Kennedy Center

„Ceremonia Kennedy Center Honors din acest an este prima de când Trump s-a instalat în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al Kennedy Center”, a spus Colbert în monologul său, stârnind huiduieli din partea publicului. Ca răspuns, Colbert a spus: „Da, sunt de acord. Se pare că comandantul suprem nu ar trebui să aibă suficient timp pentru a conduce un teatru. „Domnule preşedinte, domnule preşedinte, Rusia tocmai a lansat o nouă serie de rachete. Dar mai întâi, repetiţia generală pentru „Oklahoma” este în curs, iar blocajul este lipsit de inspiraţie”.

Într-un alt moment, Colbert a recunoscut: „Nu mai ştiu cât efort depun pentru a-l imita [pe Trump]. Şi nu-mi pasă... Concediaţi-mă!”.

Colbert a redat câteva afirmaţii ale lui Trump în care „el se plângea în avans de modul în care oamenii vor judeca prezentarea sa” la Kennedy Center Honors, potrivit lui Colbert. Trump a afirmat că, în calitate de gazdă a ceremoniei, „Jimmy Kimmel a fost oribil... Dacă nu pot să-l întrec pe Jimmy Kimmel în ceea ce priveşte talentul, atunci nu cred că ar trebui să fiu preşedinte”. La care Colbert a replicat: „Nu poţi şi nu ar trebui”.

Apoi, Colbert a verificat afirmaţiile lui Trump, subliniind că preşedintele în vârstă de 79 de ani părea să fi confundat Kimmel cu Colbert.

„O mică verificare pentru bunicul Puddin' Skull: l-am sunat (pe Kimmel n.r.) şi Jimmy Kimmel nu a prezentat niciodată Kennedy Center Honors”, a spus Colbert, provocând hohote de râs în public. „Dar uite care e treaba: eu am prezentat, în cei trei ani care au precedat preluarea preşedinţiei de către Trump”.

