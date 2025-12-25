Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO

25-12-2025 | 10:08
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza
Cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem în sunet de cimpoaie şi tobe, marcând prima sărbătoare de Crăciun după izbucnirea războiului din Gaza în acest oraş istoric din Cisiordania.

Mihaela Ivăncică

La mii de kilometri distanţă, papa Leon al XIV-lea va oficia miercuri seara, la Vatican, prima liturghie de Crăciun din timpul pontificatului său, la Bazilica Sfântul Petru. Papa ar urma să-şi concentreze omilia pe pace şi fraternitate, după încă un an marcat de conflicte, relatează AFP.

La Betleem, în Cisiordania ocupată de israelieni, sărbătorile de Crăciun din ultimii doi ani au fost umbrite de războiul mortal şi devastator declanşat în Gaza de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023.

Din solidaritate cu palestinienii din teritoriu, festivităţile au fost anulate, însă uriaşul brad de Crăciun, decorat cu globuri roşii şi aurii, a fost luminat din nou la începutul lunii decembrie în faţa Bisericii Naşterii Domnului.

Această bucurie a fost posibilă datorită armistiţiului foarte fragil în vigoare în Gaza de peste două luni.

"Crăciunul a sosit cu adevărat"

Sute de oameni au umplut miercuri străzile oraşului pentru a urmări parada cercetaşilor în emblematica Piaţă a Ieslei, cântând colinde tradiţionale.

"Poţi să simţi cu adevărat că a sosit Crăciunul", a declarat bucuros Milagros Anstas, în vârstă de 17 ani, în uniforma sa în culorile albastru şi galben. "Este o zi plină de bucurie, pentru că înainte nu puteam să sărbătorim din cauza războiului", a adăugat el pentru AFP.

Pentru Katiab Amaya, în vârstă de 18 ani, aceste festivităţi sunt sinonime cu "speranţa". În Orientul Mijlociu, "încă există creştini care sărbătoresc, iar noi păstrăm tradiţiile", a mărturisit ea.

Ca şi în alte ţări din Orientul Mijlociu, creştinii reprezintă o minoritate în Ţara Sfântă, cu o comunitate de 185.000 de persoane în Israel şi 47.000 în teritoriile palestiniene.

În pofida spiritului festiv care domneşte în oraş, municipalitatea din Betleem a căutat să tempereze întrucâtva fastul sărbătorilor. Pentru că, în ciuda armistiţiului, palestinienii din Gaza sunt în continuare afectaţi de o criză umanitară severă.

Marea majoritate a celor 2,2 milioane de locuitori din Fâşia Gaza, adesea strămutaţi de conflict, au pierdut totul. Iar sute de mii încă trăiesc în corturi, neputincioşi în faţa ploilor de iarnă.

"Întoarcerea la o viaţă normală"

Locuitorii din Fâşia Gaza "trăiesc în modul de supravieţuire", a subliniat patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, luni, la întoarcerea sa din Gaza, unde a oficiat o liturghie de Crăciun alături de restrânsa comunitate creştină.

Această vizită l-a făcut să simtă "dorinţa de revenire la o viaţă normală" în Gaza, a spus el.

Pizzaballa va oficia tradiţionala liturghie de la miezul nopţii, miercuri, la Betleem, la Biserica Naşterii Domnului, construită în secolul al IV-lea peste peştera unde, conform tradiţiei creştine, s-a născut Iisus, acum mai bine de 2.000 de ani.

Oraşul, a cărui economie depinde aproape în întregime de turism, este încântat să primească pelerini şi vizitatori după crizele cauzate de război, dar şi de pandemia de COVID-19.

"Toate aceste obstacole au fost înlăturate anul acesta", a declarat George Hanna, venit din oraşul vecin Beit Jala. "Sper să putem sărbători, să ne asigurăm că cei mici sunt fericiţi. De aceea ne aflăm aici", a adăugat el.

În timp ce milioane de copii din toată lumea îl aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun, a cărui călătorie este urmărită de Flightradar, în Australia festivităţile sunt umbrite de atacul antisemit de la 14 decembrie de pe plaja Bondi.

"Crăciunul va fi diferit în acest an", a scris prim-ministrul Anthony Albanese pe reţeaua X, exprimându-şi "profunda tristeţe". 

Sursa: Agerpres

