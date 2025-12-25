Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters.

"Vom continua să cumpărăm cea mai mare parte din resurse, în timp ce ne înarmăm independent noi înşine", a declarat Netanyahu la o ceremonie pentru noii piloţi ai forţelor aeriene.

"Nu ştiu dacă ţara poate fi complet independentă, dar vom face eforturi să ne asigurăm că armele sunt produse cât de mult posibil în Israel. Scopul nostru este să construim o industrie independentă de armament pentru statul Israel şi să reducem dependenţa de oricare altă parte, inclusiv aliaţi", a mai spus şeful guvernului israelian.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













