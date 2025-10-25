Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

25-10-2025 | 07:57
propaganda rusia
Shutterstock

Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare, prin care dă vina pe Ucraina pentru incidentul de la rafinăria Lukoil din Ploiești și o explozie similară în Ungaria. Mai mult, Kremlinul inventează o explozie și în Slovacia.

După exploziile de la rafinăriile din România și Ungaria, aparținând unor companii cu legături rusești, rețelele de propagandă pro-Kremlin au lansat o nouă campanie de dezinformare menită să submineze sprijinul occidental pentru Ucraina, potrivit unei analize publicate de Kiev Independent.

Incidentul real de la rafinăria Lukoil din Ploiești, urmat de o explozie la o unitate similară din Ungaria, a fost folosit ca pretext pentru a răspândi informații false despre un al treilea incendiu la o rafinărie din Slovacia – incident care, potrivit companiei Slovnaft, nu a existat niciodată.

Kremlinul inventează senin atacuri ale Ucrainei

Platforme obscure, precum site-ul CZNews Info, au publicat articole vagi despre presupusul incendiu, fără a menționa Ucraina, dar rețelele pro-ruse au preluat rapid povestea și au transformat-o într-o campanie coordonată de acuzare a Kievului de „sabotaj” și „atacuri cu drone” asupra infrastructurii energetice europene.

Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă" în fața NATO
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

