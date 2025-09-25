Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează: „Citații” false pe Telegram răspândesc panică înainte de alegeri

Ministerul Apărării din R. Moldova avertizează că pe Telegram circulă „citații” false de chemare în armată, menite să răspândească zvonuri despre o pregătire de război, propagandă prorusească intensificată înaintea alegerilor legislative de duminică.

autor
Mihaela Ivăncică

Autorităţile subliniază că aceste documente sunt false şi reprezintă o nouă tentativă de a răspândi zvonuri despre o presupusă pregătire de război. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citaţii cetăţenilor şi că toate aceste informaţii sunt „mincinoase”, relatează NewsMaker.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituţiile statului şi manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfăşurare. Facem apel către cetăţeni să rămână vigilenţi, să nu se lase induşi în eroare şi să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituţiilor statului”, se menţionează în comunicatul emis de Ministerul Apărării de la Chişinău.

Moldova are duminică alegeri legislative, un scrutin crucial văzut ca o bătălie acerbă între Occident şi Rusia, între direcţia proeuropeană a actualei conduceri a ţării şi forţele proruse de opoziţie care, potrivit sondajelor, ar urma să câştige teren.

Autorităţile, inclusiv preşedinta Maia Sandu, au acuzat în repetate rânduri tentative aproape nedisimulate ale Moscovei de a interveni în alegeri şi de a influenţa rezultatul prin campanii de dezinformare şi inducere a panicii.

