Un nou mesaj acid al Rusiei la două săptămâni de la victoria partidului Maiei Sandu: Transformă țara într-o bază pentru Kiev

10-10-2025 | 09:21
maia sandu, putin, moldova
Colaj foto: AFP/Profimedia

Autorităţile din Republica Moldova încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, a declarat pentru Izvestia viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, conform TASS, agenția de propagandă a Kremlinului.

Claudia Alionescu

„Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei într-o bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev”, a spus diplomatul de rang înalt.

„Acesta este obiectivul pe care sponsorii occidentali ai conducerii moldoveneşti îl urmăresc activ sub masca integrării europene”, a subliniat Galuzin.

El a mai spus că orientarea anti-rusă a strategiei este evidentă.

„În ciuda dovezilor substanţiale ale ţării noastre privind dorinţa de a dezvolta un dialog pragmatic şi de respect reciproc cu Moldova, bazat pe egalitate şi neamestec în treburile interne, această strategie este anti-rusă”, a subliniat viceministrul de externe.

„An după an, livrările de arme ale NATO către ţară cresc. Militarii moldoveni participă regulat la exerciţii multinaţionale cu ţările alianţei, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”, a acuzat diplomatul.

„Numai în 2024 au avut loc peste 30 de astfel de exerciţii. Cu sprijinul NATO, în Moldova se implementează 18 proiecte pe termen lung. Nu este o coincidenţă faptul că un element-cheie al noii strategii militare este prevederea conform căreia instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfăşura «în conformitate cu standardele NATO»”, a concluzionat Galuzin.

Declarațiile diplomatului rus vin la aproape două săptămâni de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, câștigate cu un scor de peste 50% de partidul pro-european PAS, al președintei Maia Sandu. 

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Republica Moldova, Kiev,

Dată publicare: 10-10-2025 09:13

