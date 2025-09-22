Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”

Stiri externe
22-09-2025 | 19:55
×
Codul embed a fost copiat

Tensiunea din Republica Moldova crește de la o zi la alta. Procurorii de la peste 250 de adrese, inclusiv în patru penitenciare, sunt vizați într-un dosar penal privind pregătirea unei destabilizări în masă, coordonate din Rusia.

autor
Constantin Toma

BBC a prezentat investigația care arată că pro-europenii luptă cu un adversar fără reguli, hrănit cu bani de la Moscova și dispus să facă orice pentru a schimba direcția țării spre Est.

Într-o investigație BBC, Ana s-a infiltrat într-o rețea construită de fugarul Ilan Șor, adăpostit la Moscova, și un ONG rus. Organizația era menită să manipuleze alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Cum s-a inflitrat Ana în echipa unei moldovence din Transnistria și ce a trebuit să facă pentru 125 de lire sterline pe lună

Cu patru luni înainte de alegeri, Ana a reușit să devină membră a unui canal de Telegram coordonat de o moldoveancă, din Transnistria. Într-o clădire din Chișinău, care aparține partidului pro-rus Moldova Mare, interzis la alegeri, Ana s-a întâlnit cu liderii rețelei.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump anunță că paracetamolul provoacă autism. ”Este scăpat de sub control”

Pentru postări de propagandă pe Facebook și TikTok, Ana era plătită cu 125 de lire sterline lunar, la care putea să mai adauge bonusuri. Banii erau transferați fie prin banca PSB, controlată de Ministerul Apărării din Rusia, fie prin cryptomonede.
Printre postări se numără știri precum: „Maia Sandu este implicată în traficul de persoane cu copii, victime ale sclaviei sexuale”.

La un moment dat, reporterul sub acoperire a surprins-o pe coordonatoarea rețelei în timp ce vorbea la telefon și cerea bani rușilor.

Discuție surprinsă cu camera ascunsă: „Ascultă, poți să-mi aduci bani de la Moscova? Am nevoie să plătesc salariile oamenilor mei”.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Când ei mă atacă pe mine, atacă Uniunea Europeană. Șor primește banii de la ruși și îi folosește împotriva Moldovei”.

Descinderi în Chișinău și alte orașe

Procurorii moldoveni au făcut sute de descinderi în Chișinău și în alte orașe și acuză peste 100 de persoane că pregăteau destabilizarea în masă la alegerile parlamentare de duminică.

Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic și președintele Partidului Socialist a anunțat că mai mulți membri ai partidului său au fost reținuți și acuză pro-europenii că vor să sperie oamenii.

Alegerile de duminică sunt pregătite și la ambasada Republicii Moldova din România. Pentru prima dată, în București vor fi deschise 5 secții de vot. În România trăiesc aproximativ 150.000 de moldoveni.

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București: „Facem față unui război hibrid, un război total hibrid declanșat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Se canalizează sute de milioane de euro pe căi ilegale în Republica Moldova pentru a manipula societatea. Putem pierde tot, putem pierde libertatea, putem pierde democrația, dreptul nostru la vot, în special mă refer la diaspora noastră”.

Un avion cu sute de pasageri a survolat 11 minute pe aeroportul din Cluj-Napoca după ce un controlor ar fi adormit în tură

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Republica Moldova, Chisinau, alegeri parlamentare,

Dată publicare: 22-09-2025 19:51

Articol recomandat de sport.ro
Șoc în Spania! Se pregătește plecarea lui Vinicius de la Real Madrid
Șoc în Spania! Se pregătește plecarea lui Vinicius de la Real Madrid
Citește și...
Donald Trump anunță că paracetamolul provoacă autism. ”Este scăpat de sub control”
Stiri externe
Donald Trump anunță că paracetamolul provoacă autism. ”Este scăpat de sub control”

Donald Trump susține că paracetamolul provoacă autism, contrar dovezilor științifice certe care nu au stabilit nicio legătură între acest medicament generic extrem de folosit în lume și tulburarea de spectru autist.

Al doilea cel mai mare oraș din Bulgaria interzice circulația mașinilor mai vechi în centru timp de șapte luni
Stiri externe
Al doilea cel mai mare oraș din Bulgaria interzice circulația mașinilor mai vechi în centru timp de șapte luni

Orașul Plovdiv, al doilea ca mărime din Bulgaria după Sofia, interzice circulația vehiculelor mai vechi în zona de centru, începând din 1 octombrie 2025 şi până în 30 aprilie 2026.

China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată
Stiri externe
China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată

China a anunțat o scădere cu peste 15% a importurilor de petrol din Rusia și o creștere bruscă spectaculoasă a achizițiilor din Brazilia și Indonezia. Experții așteaptă să vadă dacă e doar un episod trecător sau o schimbare a politicii de stat.  

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune
Stiri externe
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune”.

Top citite
1 vinete coapte
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Septembrie 2025

49:06

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28