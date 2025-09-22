Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”

Tensiunea din Republica Moldova crește de la o zi la alta. Procurorii de la peste 250 de adrese, inclusiv în patru penitenciare, sunt vizați într-un dosar penal privind pregătirea unei destabilizări în masă, coordonate din Rusia.

BBC a prezentat investigația care arată că pro-europenii luptă cu un adversar fără reguli, hrănit cu bani de la Moscova și dispus să facă orice pentru a schimba direcția țării spre Est.

Într-o investigație BBC, Ana s-a infiltrat într-o rețea construită de fugarul Ilan Șor, adăpostit la Moscova, și un ONG rus. Organizația era menită să manipuleze alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Cum s-a inflitrat Ana în echipa unei moldovence din Transnistria și ce a trebuit să facă pentru 125 de lire sterline pe lună

Cu patru luni înainte de alegeri, Ana a reușit să devină membră a unui canal de Telegram coordonat de o moldoveancă, din Transnistria. Într-o clădire din Chișinău, care aparține partidului pro-rus Moldova Mare, interzis la alegeri, Ana s-a întâlnit cu liderii rețelei.

Pentru postări de propagandă pe Facebook și TikTok, Ana era plătită cu 125 de lire sterline lunar, la care putea să mai adauge bonusuri. Banii erau transferați fie prin banca PSB, controlată de Ministerul Apărării din Rusia, fie prin cryptomonede.

Printre postări se numără știri precum: „Maia Sandu este implicată în traficul de persoane cu copii, victime ale sclaviei sexuale”.

La un moment dat, reporterul sub acoperire a surprins-o pe coordonatoarea rețelei în timp ce vorbea la telefon și cerea bani rușilor.

Discuție surprinsă cu camera ascunsă: „Ascultă, poți să-mi aduci bani de la Moscova? Am nevoie să plătesc salariile oamenilor mei”.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Când ei mă atacă pe mine, atacă Uniunea Europeană. Șor primește banii de la ruși și îi folosește împotriva Moldovei”.

Descinderi în Chișinău și alte orașe

Procurorii moldoveni au făcut sute de descinderi în Chișinău și în alte orașe și acuză peste 100 de persoane că pregăteau destabilizarea în masă la alegerile parlamentare de duminică.

Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic și președintele Partidului Socialist a anunțat că mai mulți membri ai partidului său au fost reținuți și acuză pro-europenii că vor să sperie oamenii.

Alegerile de duminică sunt pregătite și la ambasada Republicii Moldova din România. Pentru prima dată, în București vor fi deschise 5 secții de vot. În România trăiesc aproximativ 150.000 de moldoveni.

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București: „Facem față unui război hibrid, un război total hibrid declanșat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Se canalizează sute de milioane de euro pe căi ilegale în Republica Moldova pentru a manipula societatea. Putem pierde tot, putem pierde libertatea, putem pierde democrația, dreptul nostru la vot, în special mă refer la diaspora noastră”.

