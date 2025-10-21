Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală

21-10-2025 | 11:45
Rafinăria Lukoil Ploiești
Facebook/ Rafinaria Petrotel-Lukoil

Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante.

Claudia Alionescu

Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.

Într-un comunicat dat publicităţii marţi dimineaţă, reprezentanţii rafinăriei Lukoil din Ploieşti arată că „incidentul” produs luni pe platforma rafinăriei a avut loc în timpul lucrărilor efectuate de angajaţii societăţii contractante Felbermayer S.R.L.

„Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal. În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate. Echipele de intervenţie şi responsabilii de siguranţă din cadrul rafinăriei au acţionat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situaţii similare şi pentru investigarea cauzelor incidentului”, se arată într-un comunicat publicat online, pe pagina de Facebook a rafinăriei.

Conform acestuia, starea muncitorului rănit este stabilă, el fiind în afara oricărui pericol.

Rafinaria Lukoil Ploiesti
Rafinăria Lukoil Ploiești este oprită integral timp de 45 de zile. Avertisment pentru cetățeni

În documentul citat, reprezentanţii unităţii industriale susţin de asemenea că potrivit „datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei”.

În această perioadă, rafinăria Petrotel-Lukoil se află în revizie capitală.

Lucrările au început pe 17 noiembrie, iar revizia, care presupune oprirea integrală a rafinăriei, durează până la finalul lunii noiembrie.

Poliţia anunţă a deschis anchetă în urma evenimentului.

Sursa: News.ro

