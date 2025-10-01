Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO

01-10-2025 | 08:15
Pe măsură ce Rusia testează frontierele estice ale NATO cu drone și avioane de luptă, Kremlinul rescrie realitatea pentru un public epuizat de război, scrie Politico

Vlad Dobrea

Conflictul din Ucraina ar putea să dureze mai mult chiar decât lupta sovietică împotriva lui Adolf Hitler, există semne că populația rusă își dorește doar ca războiul să se încheie.

Astfel, mașinăria de propagandă insistă tot mai mult pe ideea că Rusia este victima, iar națiunile fragile din Occident tremură în fața forței sale.

În ultimele săptămâni, Polonia, Lituania și Estonia au raportat incursiuni ale dronelor sau avioanelor rusești, într-un „tipar de comportament din ce în ce mai iresponsabil”, după cum a calificat NATO.

Însă, potrivit versiunii Moscovei, Europa este cea agresoare și împinge regiunea către un conflict mai amplu prin sugestia că ar putea doborî viitoare avioane rusești.

Ca și în episoadele anterioare în care Moscova s-a aflat în defensivă — precum doborârea avionului malaezian MH17 sau invazia pe scară largă a Ucrainei — ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost trimis să prezinte comunității internaționale realitatea paralelă. (Să ne amintim că Lavrov, în ianuarie 2022, a negat furios că Moscova caută pretexte pentru a invada Ucraina.)

Vorbind sâmbătă la Adunarea Generală a ONU de la New York, el a acuzat Occidentul de retorică de escaladare împotriva Rusiei, inclusiv prin „declarații deschise despre pregătiri pentru un atac asupra regiunii noastre Kaliningrad și a altor teritorii rusești”.

Se pare că se referea la o conferință de presă din iulie, în care un general NATO a speculat despre o posibilă și ipotetică reacție NATO la un atac rusesc. Lavrov, însă, nu a menționat acel context.

„Rusia nu a avut și nu are nicio intenție de a ataca NATO sau UE”, a spus Lavrov, adăugând: „Orice agresiune împotriva țării mele va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv.”

Strategia duală a lui Lavrov, combinând negarea cu amenințări voalate, a reflectat declarațiile președintelui Vladimir Putin de săptămâna trecută, la o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei.

Acuzând Occidentul de „acțiuni distructive”, Putin a promis că Rusia va răspunde oricărei escaladări „nu cu vorbe, ci cu măsuri militare-tehnice concrete”.

Agenția de presă de stat RIA Novosti a surprins starea de spirit belicoasă a Kremlinului într-un titlu provocator: „NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea.”

Sursa: Politico

