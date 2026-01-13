Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”

Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că va păstra la nivelul minim impozitul pe locuință, întrucât consideră ”locuirea” reprezintă un drept fundamental al omului. Nu se opune însă unui impozit mai mare pentru mașini, care sunt ”opționale”.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat, marţi, că, atât timp cât va conduce administraţia locală, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi menţinute la nivelul minim permis de lege, considerând că "locuirea" este un drept fundamental, în timp ce utilizarea autoturismului este opţională.

Acesta a menţionat, în cadrul unei conferinţe de presă, că decizia de a menţine impozitele la locuinţe la nivelul minim şi de a majora impozitele pe autovehicule se înscrie în politica fiscală a municipiului şi are ca efect descurajarea creşterii numărului de maşini şi a disconfortului urban.

"Ca primar şi ca sociolog, eu cred că locuirea şi locuinţa este un drept fundamental, în timp ce a merge cu maşina este, oarecum, opţional. Şi atunci am spus că, atâta timp cât sunt eu primar, eu o să ţin impozitele la persoane fizice, la locuinţă, la nivelul permis de lege, la fel şi în cazul terenurilor, iar în cazul autoturismelor, atâta timp cât numărul autoturismelor creşte şi creează disconfort în oraş, nu cred că ar trebui să mergem cu impozite mici ca să motivăm să fie şi mai multe maşini în oraş. Nu vrem să fie mai multe maşini în oraş (...) Sunt multe oraşe unde s-a mers paralel, s-a mers cu impozite mari şi la maşini şi la locuinţe (...) Şi ca să înţelegem cât de mare este marja de mişcare pentru municipiul Sfântu Gheorghe sau pentru municipalităţi în cazul locuinţelor, între minim şi maxim este o diferenţă de 500%. Deci, practic, cel care plăteşte acum 400 de lei pentru locuinţă, legea ne-ar permite să-i luăm 2.000 de lei pentru locuinţa respectivă, dar noi am mers pe valoarea minimă", a explicat primarul Antal Arpad.

Impozitele pe imobile și mașini reprezintă doar 4% din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe

Potrivit acestuia, impozitele plătite de cetăţenii din Sfântu Gheorghe pe autoturisme, terenuri şi locuinţe reprezintă doar aproximativ 4% din veniturile totale ale municipiului şi 7% din veniturile proprii, iar anul trecut suma colectată din aceste impozite, cifrată la circa 12 milioane de lei, a fost utilizată integral pentru curăţenia oraşului, prin serviciul de salubritate.

Edilul a recunoscut că există "victime colaterale" ale noilor reglementări, printre care proprietarii de autoturisme hibride, care vor plăti impozite mai mari din cauza reducerii facilităţilor fiscale.

Antal Arpad a menţionat, totodată, că modificările recente privind impozitarea proprietăţilor sunt legate de angajamentele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), negociat cu Comisia Europeană, iar adoptarea legii a fost necesară pentru a evita pierderea fondurilor europene destinate investiţiilor.

"Cred că este important ca în momente din acestea tulburi să încercăm să comunicăm totuşi cât mai mult şi să încercăm să explicăm anumite lucruri. Fără să fiu sau fără să-mi doresc să fiu avocatul actualului Guvern, totuşi, ca să se înţeleagă contextul, trebuie spus faptul că această chestiune, care ţine de impozitarea proprietăţii cât mai aproape de valoarea reală a pieţei, este un jalon în PNRR negociat cu Comisia Europeană în momentul în care s-a semnat acordul între România şi Comisia Europeană. Practic, având în vedere faptul că în 2022, 2023, 2024, 2025, guvernele nu au adoptat această lege, iar în 2026 se închide PNRR-ul, era ultimul moment în care era musai ca acest guvern să adopte această lege pentru a bifa acel jalon, pentru că altfel România pierdea foarte mulţi bani europeni, bani care merg în spitale, în autostrăzi şi aşa mai departe. Deci, asta ca să înţelegem contextul general, că nu a fost o dorinţă a lui Bolojan de a face ceva rău. A fost un angajament făcut de un alt guvern la un moment dat, cu cinci ani înainte şi care a fost pus în practică în 2026", a mai spus primarul Antal Arpad.

”Impozitul plătit pentru primărie e cea mai bună investiție”

Pentru a clarifica nemulţumirile apărute în spaţiul public ca urmare a majorării impozitelor, Antal Arpad a anunţat că doreşte să organizeze întâlniri publice cu cetăţenii, unde va explica modul de constituire a bugetului local şi utilizarea fondurilor publice.

"Eu cred cred că impozitul plătit pentru Primărie e cea mai bună investiţie pe care poate să o facă cineva care, oricum, trebuie să plătească nişte taxe şi impozite, pentru că lângă acel 1 leu noi mai aducem 10 lei investiţii din bani europeni, din bani guvernamentali, din care se dezvoltă oraşul. Pentru că oraşul nu funcţionează şi nu se dezvoltă singur. Dacă se arde un bec la iluminat public, acel bec trebuie schimbat şi acela are un cost. Electricitatea pe care o folosim trebuie să o plătim. Curăţenia oraşului nu se face gratuit, o plătim. Şi aici este foarte important, pentru că au fost unii care au spus că noi plătim. Nu este adevărat. Oamenii plătesc pentru gunoi, nu pentru curăţenia oraşului", a adăugat Antal Arpad.

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis ca în anul 2026 impozitele pe locuinţe să rămână la nivelul minim permis de lege, aşa cum a fost în ultimul deceniu, iar cele pentru autovehicule să fie diferenţiate în funcţie de norma de poluare şi capacitate cilindrică, în conformitate cu recentele modificări aduse Codului Fiscal de către Guvern.

În acest context, primarul Antal Arpad a precizat că aproximativ 70-80% dintre familiile din Sfântu Gheorghe deţin o maşină de până în 1.600 cmc şi un apartament de 2-3 camere, ceea ce înseamnă un impozit de circa 600 de lei pe an, adică aproximativ 50 de lei pe lună.

