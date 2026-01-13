Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Din cauza frigului, unele intervenții chirurgicale au fost amânate. La fel și internările celor care nu reprezentau o urgență. În saloane, au fost mai puțin de 10 grade Celsius. Abia de marți, spun medicii, caloriferele au început să se mai dezmorțească.

Mai bine de o treime din clădirile conectate la sistemul termic din capitală au probleme cu apă caldă și căldura.

Marile spitale afectate de ger

După cum arată harta publicată de Termoenergetica. Printre acestea și trei mari spitale din București, care se află în Sectorul 2 și care sunt alimentate de la CET Sud. Este vorba de Insitutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, de Institutul Fundeni și de cel oncologic, unități sanitare în care ajung pacienți în stare gravă din toată țara.

La CC Iliescu, medicii au fost nevoiți să amâne operațiile care nu erau urgențe, după ce în blocul operator temperatura a scăzut la 12 grade Celsius - adică mult prea frig pentru ca intervențiile să poată fi făcute în siguranță.

Dr. Kulcsar Iulia-Daniela, driector medical al Institutului CC Iliescu: S-a optat pentru a amâna operațiile elective programate. Pacientul să nu sufere și personalul medical care trebuie să se spele foarte des pe mâini a avut această problemă, pentru că apa este foarte rece în partea administrativă, temperatura între 6 și 8 grade la prima oră a dimineții.

În saloane, aparatele de aer condiționat sunt pornite aproape tot timpul pe încălzire. Însă nu fac față.

Corespondent Știrile ProTV: În compartimentul de primiri urgențe au fost și 10 grade Celsius. Caloriferul abia dacă este puțin călduț. Pentru a încălzi aerul din încăpere, medicii au adus această aerotermă, pe care o mută de la un pat la altul, în funcție de nevoile pacienților.

Avarii în Capitală

Problemele au apărut acum mai bine de o săptămână la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud. Au fost remediate, dar au apărut avarii suplimentare la alte echipamente. De atunci, locuitorii din peste 3 mii de blocuri au probleme cu apă caldă și căldura. Responsabilii au decis suplimentarea cu debit pentru celelalte centrale – CET Vest și CET Grozăvești și să rearondeze unele puncte termice de la CET Sud. Și speră ca parametrii să se îmbunătățească progresiv.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Am trimis operatorul de distribuție energie electrică pentru că ei se încălzesc cu aparate de aer condiționat și cu mai multe izoterme în cadrul spitalelor. Există o presiune suplimentară pe rețele. Ne-am asigurat că nu vor apărea situații de risc, eventuale incendii la aceste unități sanitare. Iese din vigoare codul de ger și automat intră lucrurile în normal.

Și primarul general al Capitalei a transmis că sistemul va funcționa și că oamenii vor avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie.

Corespondent Știrile ProTV: Meteorologii spun că frigul se mai domolește în zilele următoare. În București, joi vor fi temperaturi cu plus, 4–5 grade pe timpul zilei și iar noaptea vor coborî până spre -3 grade. Însă vestea proastă e că mai urmează un val de frig în weekend. Vineri temperaturile încep să scadă brusc, iar sâmbătă noaptea vom avea -10 grade. La nivel național, e în vigoare până mâine dimineață, la ora 10, un cod galben cu temperaturi scăzute și, pe alocuri, ger pentru centrul și nordul țării. De altfel, tot până mâine e valabilă și o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, cu ger în special pe timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului. La noapte vor mai fi -13 grade în nordul Moldovei. În Maramureș și la munte se va depune un nou strat de zăpadă de peste 15 cm, iar vântul va sufla cu putere de până la 80 km/h, viscolând zăpada.

