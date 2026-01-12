Cât plătea o gospodărie din România cu venit mediu pe taxe și impozite, înainte de majorări

Stiri Economice
12-01-2026 | 10:34
oameni pe strada
Shutterstock

Veniturile totale medii lunare ale gospodăriilor din România au fost în trimestrul III din 2025 la 9.420 lei pe gospodărie, respectiv 3.789 lei pe persoană, în scădere cu 0,9% față de trimestrul II al anului.

autor
Lorena Mihăilă

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, veniturile au înregistrat însă o creștere importantă: +14,1% pe gospodărie și +14,9% pe persoană.

În același timp, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8.079 lei pe gospodărie (3.250 lei pe persoană), reprezentând 85,8% din veniturile totale. Față de trimestrul anterior, cheltuielile au crescut ușor, cu 36 de lei pe gospodărie, iar în comparație cu trimestrul III 2024, majorarea a fost de peste 15%.

Executivul estimează că majorarea impozitelor pe proprietate va aduce cu 30% mai multe venituri la buget din această sursă decât anul trecut. Vorbim despre 3,7 miliarde de lei în plus. Guvernul spune că banii vor rămâne la primării și, în acest fel, autoritățile locale nu vor mai primi sume la fel de mari de la bugetul național ca în trecut.

Salariile rămân principala sursă de venit

Veniturile bănești au reprezentat cea mai mare parte a veniturilor totale – 8.885 lei lunar pe gospodărie. Salariile brute și alte drepturi salariale au constituit principala sursă de venit, cu 6.443 lei pe gospodărie, adică 68,4% din total, deși ponderea acestora a scăzut ușor față de trimestrul precedent.

Citește și
oameni pe strada
Expert: România a transformat plafonarea energiei într-un instrument bugetar. Costurile suplimentare generate de măsură

O contribuție importantă au avut și prestațiile sociale, care au însumat 1.892 lei pe gospodărie (20,1% din total), precum și veniturile în natură, provenite în special din consumul produselor din resurse proprii.

În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 10.693 lei pe gospodărie, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, diferența este și mai accentuată: 4.534 lei în urban, față de aproximativ 3.004 lei în rural.

 

venituri si cheltuieli t3 ins

Cheltuielile

Cheltuielile bănești medii lunare au fost de 7.659 lei pe gospodărie, cu 1% mai mari față de trimestrul II 2025. Cea mai mare parte a banilor a mers către consum, care a ajuns aproape 4.900 lei lunar pe gospodărie (60,6%). Alte 2.696 lei ((33,4%), adică o treime din cheltuieli, au fost direcționați către impozite, contribuții și taxe.

În mediul urban, cheltuielile totale au fost de 9.109 lei pe gospodărie, de 1,3 ori mai mari decât în mediul rural. Persoanele din orașe au cheltuit în medie 3.862 lei lunar, cu aproximativ 1.260 lei mai mult decât cele din mediul rural.

Mâncarea și utilitățile, cele mai mari cheltuieli

Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice au avut cea mai mare pondere în cheltuielile de consum, cu 31,7%, urmate de cheltuielile pentru locuință, utilități și combustibili (15%). Transportul și sănătatea au reprezentat fiecare aproape 7% din cheltuielile de consum, în timp ce educația a rămas la un nivel extrem de redus, de doar 0,3%.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: INS, salarii, cheltuieli, trimestrul III,

Dată publicare: 12-01-2026 09:39

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Expert: România a transformat plafonarea energiei într-un instrument bugetar. Costurile suplimentare generate de măsură
Stiri Economice
Expert: România a transformat plafonarea energiei într-un instrument bugetar. Costurile suplimentare generate de măsură

Plafonarea prețurilor la energie și gaze, introdusă inițial ca o măsură de protecție pentru populație în timpul crizei energetice din 2022 – 2023, a încetat să mai funcționeze ca un instrument social real.

Titluri de stat. Prima ediţie TEZAUR din 2026 oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,40% pentru persoanele fizice
Stiri Economice
Titluri de stat. Prima ediţie TEZAUR din 2026 oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,40% pentru persoanele fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, luni, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoanele fizice, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59