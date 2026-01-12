Cât plătea o gospodărie din România cu venit mediu pe taxe și impozite, înainte de majorări

Veniturile totale medii lunare ale gospodăriilor din România au fost în trimestrul III din 2025 la 9.420 lei pe gospodărie, respectiv 3.789 lei pe persoană, în scădere cu 0,9% față de trimestrul II al anului.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, veniturile au înregistrat însă o creștere importantă: +14,1% pe gospodărie și +14,9% pe persoană.

În același timp, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8.079 lei pe gospodărie (3.250 lei pe persoană), reprezentând 85,8% din veniturile totale. Față de trimestrul anterior, cheltuielile au crescut ușor, cu 36 de lei pe gospodărie, iar în comparație cu trimestrul III 2024, majorarea a fost de peste 15%.

Executivul estimează că majorarea impozitelor pe proprietate va aduce cu 30% mai multe venituri la buget din această sursă decât anul trecut. Vorbim despre 3,7 miliarde de lei în plus. Guvernul spune că banii vor rămâne la primării și, în acest fel, autoritățile locale nu vor mai primi sume la fel de mari de la bugetul național ca în trecut.

Salariile rămân principala sursă de venit

Veniturile bănești au reprezentat cea mai mare parte a veniturilor totale – 8.885 lei lunar pe gospodărie. Salariile brute și alte drepturi salariale au constituit principala sursă de venit, cu 6.443 lei pe gospodărie, adică 68,4% din total, deși ponderea acestora a scăzut ușor față de trimestrul precedent.

O contribuție importantă au avut și prestațiile sociale, care au însumat 1.892 lei pe gospodărie (20,1% din total), precum și veniturile în natură, provenite în special din consumul produselor din resurse proprii.

În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 10.693 lei pe gospodărie, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, diferența este și mai accentuată: 4.534 lei în urban, față de aproximativ 3.004 lei în rural.

Cheltuielile

Cheltuielile bănești medii lunare au fost de 7.659 lei pe gospodărie, cu 1% mai mari față de trimestrul II 2025. Cea mai mare parte a banilor a mers către consum, care a ajuns aproape 4.900 lei lunar pe gospodărie (60,6%). Alte 2.696 lei ((33,4%), adică o treime din cheltuieli, au fost direcționați către impozite, contribuții și taxe.

În mediul urban, cheltuielile totale au fost de 9.109 lei pe gospodărie, de 1,3 ori mai mari decât în mediul rural. Persoanele din orașe au cheltuit în medie 3.862 lei lunar, cu aproximativ 1.260 lei mai mult decât cele din mediul rural.

Mâncarea și utilitățile, cele mai mari cheltuieli

Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice au avut cea mai mare pondere în cheltuielile de consum, cu 31,7%, urmate de cheltuielile pentru locuință, utilități și combustibili (15%). Transportul și sănătatea au reprezentat fiecare aproape 7% din cheltuielile de consum, în timp ce educația a rămas la un nivel extrem de redus, de doar 0,3%.

