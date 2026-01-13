“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU

România riscă să intre într-o zonă de insecuritate majoră, într-un context internațional tot mai volatil, în care revizionismul lui Donald Trump și Vladimir Putin ar putea încuraja și alte state din Europa de Est să conteste suveranitatea țărilor vecine.

Avertismentul vine de la expertul în securitate Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de Apărare Națională, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Diana Enache.

El a avertizat că România se află într-o poziție vulnerabilă, “cu Rusia în coastă”, în condițiile în care "ne îmbătăm cu apă rece că avem o listă lungă de parteneriate strategice din altă epocă", iar în jurul nostru se află state cu pretenții revizioniste.

„Lista celor tentați de revizionism e destul de lungă și, culmea, mai toți sunt pe aici, prin zona noastră”, avertizează Fota.

"Clasa noastră politică nu pricepe în ce lume periculoasă și complicată trăim"

El spune că primul pas pe care ar trebui să îl facă România este să iasă din starea de autosuficiență periculoasă și să înțeleagă gravitatea momentului în care ne aflăm:

Iulian Fota: „În primul, să ia act de el! Pentru că am așa, un sentiment că în continuare, clasa noastră politică nu pricepe în ce lume periculoasă și complicată trăim. Dovadă, ce s-a întâmplat anul trecut, modul în care clasa politică a ignorat problematica de securitate națională.” (referire la alegerile prezidențiale din 2024 -n.r).

“Să înțelegem lucrul ăsta, spatele nostru a fost asigurat de două organizații puternice - NATO, UE și de rolul pozitiv jucat de SUA în NATO și prin raportare la UE. Păi, rolul pozitiv al SUA nu prea îl mai văd și uneori este contraproductiv”, a spus Fota.

El a mărturisit că frica sa cea mai mare este că revizionismul fățiș al lui Trump și al lui Putin ar putea încuraja comportamente similare și în rândul liderilor unor țări est-europene. Fără a da nume, el a spus că “lista lor e destul de lungă” și că “mai toți sunt pe aici, prin zona noastră”.

Iulian Fota: “În NATO nu avem numai de ăștia ca noi, care vor să păstreze status quo-ul, regulile din trecut, aranjamentele, pentru că nouă ne convin. În NATO avem și țări care nu sunt avantajate de aranjamentele din trecut și dacă discutăm de revizionism, să știți că lista ăstora e destul de lungă și culmea, mai tot sunt pe aici, prin zona noastră”.

“Ne putem trezi peste noapte într-o situație infernală, mult mai gravă decât cea din Ucraina”

Iulian Fota: “Noi ne putem trezi peste noapte, repet - peste noapte, într-o situație infernală în această regiune, mult peste ceea ce avem astăzi cu această agresiune rusă împotriva Ucrainei. Și pentru o astfel de situație, România trebuie să se pregătească, să se gândească la soluții.

În continuare mă uit că ne îmbătăm cu apă rece că avem o listă lungă de parteneriate strategice. Vreau să spun oamenilor părerea mea, ca specialist: parteneriatele strategice sunt construite în trecut, în altă epocă, cu altă mentalitate, nu știu câte dintre ele mai rezistă.

Adică, cu alte cuvinte, dacă NATO dispare și nici Uniunea Europeană nu se simte prea bine (...) trebuie să fim siguri care ne sunt adevărații prieteni. Și dacă o țară agresează România, dacă scoatem lista și invocăm partneriate strategice, nu știu dacă vor răspunde toți așa cum noi am vrea și ne-am aștepta.”

Fota a avertizat, pe de altă parte, că NATO riscă să devină irelevant chiar înainte de a fi desființat, așa cum pare să-și dorească Donald Trump.

“Dacă Washingtonul nu se potolește cu retorica asta, (…) 2026 s-ar putea să fie anul în care.... nu cred că desființăm NATO, dar s-ar putea ca NATO să fie atât de irelevant pentru securitatea unei țări ca România, că o să trebuiască să ne batem capul (…) și să vedem, ok, ce alte soluții avem dacă nu mai putem conta pe buna-credință și implicarea partenerului strategic principal, care, cel puțin pentru europenii occidentali, timp de 80 de ani a fost SUA”, a spus Fota.

Istoric: “Suveranismul nu este decât o diversiune. La capătul ei se află renunțarea la UE și haosul”

Dată publicare: 13-01-2026 17:23

