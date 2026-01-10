Trump reia amenințarea controlului SUA asupra Groenlandei: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

10-01-2026 | 15:10
donald trump

Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.

Liderii a cinci partide politice din Groenlanda reprezentate în parlament au emis vineri seara o declarație comună, după ce președintele american Donald Trump a sugerat din nou utilizarea forței pentru a cuceri teritoriul autonom danez, declarând că viitorul insulei ar trebui decis de groenlandezi.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au declarat liderii celor cinci partide din parlament într-o declarație comună.

„Viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de groenlandezi”, au adăugat ei, potrivit France 24.

Declarația a fost făcută la câteva ore după ce Trump a afirmat din nou că SUA trebuie să dețină Groenlanda.

police sua
Atac armat de proporții, în Mississippi. Suspectul ar putea fi un criminal în serie

„Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu. Pentru că, dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei, iar noi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecini”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu directorii companiilor petroliere.

Trump a afirmat că SUA trebuie să achiziționeze Groenlanda, chiar dacă deja are o prezență militară pe insulă în baza unui acord din 1951. Insula cu 57.000 de locuitori este un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

„Apărați proprietatea. Nu apărați contractele de închiriere”, a adăugat Trump.

„Sunt un fan al Danemarcei”

Danemarca și alți aliați europeni și-au exprimat consternarea față de amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, unde SUA are deja o bază militară.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat că o invazie a Groenlandei ar pune capăt „tuturor”, adică pactului transatlantic de apărare al NATO și structurii de securitate postbelice.

Marți, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au emis o declarație comună, afirmând că numai Groenlanda și Danemarca pot decide chestiuni privind relațiile dintre ele.

Trump a minimizat îngrijorările Danemarcei, un aliat ferm al SUA care s-a alăturat Statelor Unite în invazia Irakului din 2003.

„Trebuie să vă spun că și eu sunt un fan al Danemarcei. Și știți, au fost foarte drăguți cu mine. Dar știți, faptul că au avut o barcă care a acostat acolo acum 500 de ani nu înseamnă că dețin terenul”, a spus Trump.

Rubio, întâlnire cu șeful NATO

Cea mai recentă declarație comună a principalelor partide politice din Groenlanda vine în contextul în care secretarul de stat american Marco Rubio urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu ministrul de externe al Danemarcei și cu reprezentanți ai Groenlandei.

Vineri, șeful NATO, Mark Rutte, a discutat cu Rubio despre eforturile de consolidare a securității în Arctica, înaintea discuțiilor de săptămâna viitoare.

NATO a încercat să devieze interesul Washingtonului față de Groenlanda, subliniind măsurile pe care le ia pentru a consolida securitatea în regiune.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat că Rutte a discutat cu Rubio „despre importanța Arcticii pentru securitatea noastră comună și despre modul în care NATO lucrează pentru a ne îmbunătăți capacitățile în nordul îndepărtat”.

În timp ce prim-ministrul danez a avertizat că un atac armat al SUA pentru a cuceri Groenlanda ar putea însemna sfârșitul alianței militare occidentale vechi de 76 de ani, șeful forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a declarat vineri că alianța este departe de a se afla într-o „criză”.

Sursa: France 24

Citește și...
