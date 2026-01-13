Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff s-a întâlnit în secret cu moștenitorul șahului Iranului, Reza Pahlavi, în weekendul 10-11 ianuarie, relatează Axios , citând un oficial american de rang înalt.

Publicația nu oferă conținutul conversației, menționând doar că Witkoff și Pahlavi au discutat despre protestele antiguvernamentale care cuprind Iranul.

Reza Pahlavi este „prințul moștenitor”, fiul cel mare al șahului iranian Mohammad Reza Pahlavi, care a fost înlăturat de la putere în 1979 în timpul Revoluției Islamice. Locuiește în Statele Unite și este un critic vocal al Republicii Islamice.

În timpul protestelor care au loc în Iran din decembrie 2025, Reza Pahlavi a devenit liderul manifestanților, îndemnând sute de oameni să participe la protestele împotriva guvernului pe 9 ianuarie.

În plus, de când au început protestele din Iran, Pahlavi a apărut pe canalele de televiziune americane, cerând administrației Trump să intervină și să sprijine manifestanții.

Anterior, Casa Albă nu l-a considerat pe „prințul moștenitor” un jucător politic important, relatează Axios. Potrivit sursei publicației, administrația Trump a fost surprinsă de protestatarii care scandau numele lui Pahlavi în timpul demonstrațiilor.

După cum notează Axios, discuțiile dintre Wittkoff și Pahlavi reprezintă prima întâlnire la nivel înalt între opoziția iraniană și administrația Trump de la începutul protestelor din Iran.

Axios a relatat anterior că Wittkoff a discutat și cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, în weekend.

