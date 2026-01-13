La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că până la finalul săptămânii viitoare coaliția de guvernare ar putea să vină cu un proiect de lege în acest sens. Reprezentanții PSD spun însă că nu au fost consultați în legătură cu acest subiect sensibil.

Măsura vine în contextul în care Guvernul urmărește reducerea cu 10% a fondului de salarii la nivelul instituțiilor publice. Calculele făcute pe baza execuției bugetare din primele 11 luni din 2025 arată că statul ar putea economisi aproape 3,1 miliarde de euro.

Radu Miruță a precizat însă că, în cazul Apărării și Internelor, nu o să scadă nici salariile, nici numărul de angajați, iar cea mai bună variantă luată în calcul este creșterea vârstei de pensionare.

Potrivit variantelor aflate pe masă în acest moment, toți cei care lucrează în structurile de ordine publică și apărare nu se vor mai pensiona la 48 de ani, ci la 55, respectiv 60 de ani.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Cei de la PNL și UDMR spun că sunt de acord cu proiectul de lege și că fiecare minister are libertatea să aleagă cum să taie din cheltuieli.

Botond Csoma, deputat UDMR: Este vorba și despre pensiile polițiștilor. Este o măsură similară cu cea aplicată la magistrați. Noi susținem majorarea vârstei de pensionare în aceste două sisteme. S-a ajuns la această concluzie tocmai pentru a nu diminua salariile.

Prin vocea senatorului Daniel Zamfir, social-democrații nu par încântați de proiect.

Daniel Zamfir, senator PSD: La MApN poate că este luată în considerare această opțiune, dar eu vă spun că PSD nu a fost informat în coaliție despre un astfel de proiect.

Potrivit unor surse politice, proiectul privind creșterea vârstei de pensionare ar putea fi gata la finalul săptămânii viitoare. Tot atunci, în Parlamentul României ar urma să aibă loc o sesiune plenară extraordinară, în care Guvernul își asumă răspunderea pentru reducerea cheltuielilor cu 10% în întreg aparatul bugetar. Asumarea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

