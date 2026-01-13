Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari”

”Prin măsurile care au fost adoptate, nepopulare de altfel, trebuie să recunoaştem asta, am reuşit să echilibrăm lucrurile şi să ne recâştigăm credibilitatea ca ţară şi în faţa partenerilor şi în faţa instituţiilor financiare, în aşa fel încât anul acesta terminăm cu un deficit sub cel programat de 8,4%, iar pentru ca anul viitor să ajungem la ţinta pe care România şi-a asumat-o pentru a reduce acest deficit, pentru că noi cheltuim cu 25% mai mult ca ţară decât ne putem permite în fiecare an, iar pentru cele aproximativ 30 de miliarde de euro care le cheltuim suplimentar, plus datoriile care le-am contractat în anii anteriori, plătim în fiecare an dobânzi care se ridică la 11-12 miliarde de euro şi deci din PIB-ul României, 3% din PIB reprezintă doar dobânzile. Gândiţi-vă că, dacă nu luăm măsuri să ne reducem cheltuielile, să ne creştem veniturile, practic dobânzile pe care le plătim an de an în creştere, pentru că sumele sunt tot mai mari, deci baza este tot mai mare, nu vor face decât să ne ducă în situaţia în care practic Guvernul nu mai are bani de dezvoltare, nu mai are bani de servicii de bază. Şi de aceea anul viitor trebuie să ajungem la un deficit şi mai mic, iar asta înseamnă că anul acesta ne propunem să atingem o ţintă de 6,2-6,4% maxim, ceea ce înseamnă că nu putem să atingem această ţintă fără, pe de o parte, să păstrăm ceea ce am realizat până acum, deci o disciplină fiscală, o anumită ordonare şi, suplimentar, să ne reducem cheltuielile. Iar asta înseamnă acest pachet care se referă la reforma în administraţie”, a afirmat prim-ministrul, la TVR, marţi seară.

La ce se referă prin reforma administrației

El a subliniat că o parte din reforma administraţiei o reprezintă reducerea cheltuielilor, iar altă parte are în vedere întărirea capacităţii administraţiei, mai ales a celei locale, pentru a fi mai performantă, a-şi încasa impozitele şi a fi în serviciul cetăţenilor. Bolojan a adăugat că îşi doreşte ca, din banii colectaţi la bugetele locale, autorităţile locale să facă investiţii şi să nu utilizeze fondurile pentru plata unor salarii în condiţiile în care schemele de personal sunt supradimensionate.

”Şi de aceea, înainte de aprobarea bugetului, trebuie să adoptăm acest pachet pentru că altfel bugetul României nu se poate închide în aceşti parametri. Şi ar fi păcat ca ceea ce am realizat până acum, aceste eforturi, aceste sacrificii pe care le-au făcut toţi românii - şi le mulţumesc pentru acest efort - să nu le închidem cât mai repede, pentru că tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, înseamnă prelungirea problemelor şi deci anul acesta nu mai trebuie să creştem impozite şi taxe dacă ne reducem aceste cheltuieli, ceea ce este de bun simţ şi este absolut normal ca şi aparatul public să contribuie la acest efort pe care-l fac toţi românii”, a arătat premierul.

El a estimat că la finalul acestui an, dacă cheltuielile statului vor fi reduse, inflaţia va fi mult redusă şi lucrurile vor fi stabilizate şi se va putea lucra la o relansare economică, ”la măsuri care să facă să avem o economie pe baze mult mai sănătoase decât avem astăzi”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













