Localitatea din România care a decis să nu crească taxele. Deja are probleme cu banii și nu va mai primi nimic de la Guvern

08-01-2026 | 19:32
oameni pe strada
Shutterstock

Comuna Fitioneşti a rămas singura unitate administrativ-teritorială din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite locale conform noilor prevederi ale Codului fiscal.

Claudia Alionescu

Refuzul Consiliului Local de a vota noile niveluri fiscale având consecinţe directe asupra finanţării primăriei în 2026, potrivit prefectului Marius Iorga.

"În Vrancea, avem o singură comună unde nu au fost aprobate în Consiliul Local modificările prevăzute de ordonanţa de urgenţă a Guvernului, la Fitioneşti. În astfel de cazuri, rămân în vigoare taxele stabilite anul trecut. Problema este că nu vor mai primi sumele defalcate din TVA şi din impozitul pe venit, sume care erau alocate pentru echilibrarea bugetelor locale. Le-am explicat care sunt riscurile. Anul trecut, la Fitioneşti au fost încasări din taxe şi impozite locale 475 de mii de lei, iar de la bugetul de stat s-au primit 1.820.000 de lei, deci de aproape 4,5 ori mai mult. Doar cu banii din taxe şi impozite, primăria nu reuşeşte să acopere nici măcar cheltuielile de funcţionare de bază. Fără fonduri de la stat, există riscul ca oamenii să rămână fără serviciile sociale, să nu mai fie plătit curentul pentru iluminatul public şi alte cheltuieli de întreţinere", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Marius Iorga.

Primarul comunei Fitioneşti, Iordache Cazacu, susţine că situaţia financiară a localităţii este deja incertă, iar refuzul consilierilor locali de a adopta noile niveluri fiscale blochează funcţionarea primăriei.

Deja au apărut dificultăţi în asigurarea cheltuielilor curente, inclusiv a salariilor şi a serviciilor sociale.

"Din păcate, anul nu se anunţă unul bun. Am rămas singura comună din judeţul Vrancea care nu a aprobat majorările de taxe şi impozite conform noului Cod fiscal. La acest moment, problema salariilor este una foarte serioasă. Astăzi (joi - n.red.) este zi de salarii, colegii din primărie m-au întrebat dimineaţă când vor primi salariile. Nu ştiu nici când le vor primi, nici dacă le vor primi. În lipsa încasărilor la buget, nu avem din ce plăti. Consilierii locali au spus că, potrivit ordonanţei, Guvernul va asigura salariile. Eu le-am explicat clar cum stau lucrurile, a venit şi domnul prefect şi le-a explicat. Am făcut trei şedinţe de Consiliu Local, nu una singură, şi de fiecare dată rezultatul a fost acelaşi. Nu vorbim doar despre salarii. Vorbim despre apă, despre servicii publice, despre asistenţă socială", a spus primarul Iordache Cazacu.

Lipsa lemnelor de foc, soluţionată cu ajutorul agenţilor economici locali

Potrivit edilului, una dintre consecinţele imediate ale votului în Consiliul Local este imposibilitatea de a furniza lemne de foc pentru instituţiile publice din localitate, pentru şcoli şi căminul de bătrâni. Primarul spune că a fost nevoit să apeleze la sprijinul agenţilor economici locali.

"Nu au aprobat nici măcar lucrări absolut necesare. Noi avem pădure în proprietatea primăriei, dar nu au aprobat lucrările conform legislaţiei şi am ajuns în situaţia în care şcolile au rămas fără lemne de foc. Am ajuns să cerşesc, efectiv, lemne de la agenţi economici, care m-au ajutat prin donaţii, cu lemne pentru căminul de bătrâni. Asta este realitatea din comună, iar oamenii o văd. Consiliul Local decide, primarul execută. Asta este legea. Întrebarea este ce speră să obţină prin acest boicot", a afirmat Cazacu.

Edilul susţine că majorarea impozitelor nu ar fi afectat semnificativ populaţia, pentru că actualizările propuse urmau să fie moderate, dar că acum există riscul ca unele plăti, precum ajutorul social, să nu mai poată fi făcute.

"Din 2008 până în prezent, nu am majorat taxele şi impozitele locale, ci doar le-am actualizat cu rata inflaţiei. Am avut un nivel mic de impozitare. Vorbim despre o comună cu foarte mulţi vârstnici, peste 50% dintre ei având 80-90 de ani. Înainte de 1989 nu am fost zonă colectivizată, aşa că mulţi nu au pensie, sunt pe ajutor social, trăiesc din sume foarte mici. Aceşti oameni abia îşi permit o lumânare la biserică sau o slujbă. Acum, foarte probabil, nu le vom mai putea asigura nici acest ajutor social. Şi avem peste 50 de persoane în această situaţie", a explicat Iordache Cazacu.

Primarul atrage atenţia că pierderea fondurilor de la bugetul de stat va duce inclusiv la blocarea proiectelor cu fonduri europene, pentru că administraţia locală nu va mai putea asigura cofinanţarea.

Sursa: Agerpres

