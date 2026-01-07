Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor

Primarul Sectorului 2 pregătește măsuri disciplinare la Direcția de Taxe și Impozite din subordinea Primăriei, după ce unii cetățeni care și-au achitat impozitele au descoperit sume noi de plată.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope” a declarat miercuri după amiază Rares Hopincă, primarul Sector 2.

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

După efectuarea plății, în sistem a apărut o nouă sumă de achitat, mai mare decât cea inițială, ceea ce i-a lăsat în continuare cu datorii către stat. În unele situații, diferențele au ajuns la 25%, adică sume suplimentare cuprinse între 50 și 200 de lei. Există și contribuabili care, deși au plătit, nu știu nici acum că figurează cu restanțe la buget și pot fi sancționați cu penalități sau amenzi.

Autoritățile susțin că problema a apărut deoarece valorile afișate în momentul efectuării plății nu fuseseră încă actualizate complet în sistemele informatice.

