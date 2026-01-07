Reacția primarului Sectorului 2, după ce contribuabilii s-au trezit cu sume noi de plată, în urma achitării impozitelor

Stiri actuale
07-01-2026 | 17:34
Rareș Hopincă
Agerpres

Primarul Sectorului 2 pregătește măsuri disciplinare la Direcția de Taxe și Impozite din subordinea Primăriei, după ce unii cetățeni care și-au achitat impozitele au descoperit sume noi de plată.

autor
Stirileprotv

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope” a declarat miercuri după amiază Rares Hopincă, primarul Sector 2.

Încă din primele zile ale anului, zeci de mii de români au achitat taxele majorate pentru locuințe, terenuri și autoturisme, însă mulți au avut parte de o surpriză neplăcută.

După efectuarea plății, în sistem a apărut o nouă sumă de achitat, mai mare decât cea inițială, ceea ce i-a lăsat în continuare cu datorii către stat. În unele situații, diferențele au ajuns la 25%, adică sume suplimentare cuprinse între 50 și 200 de lei. Există și contribuabili care, deși au plătit, nu știu nici acum că figurează cu restanțe la buget și pot fi sancționați cu penalități sau amenzi.

Autoritățile susțin că problema a apărut deoarece valorile afișate în momentul efectuării plății nu fuseseră încă actualizate complet în sistemele informatice.

Citește și
oameni pe strada, cluj
Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei

Sursa: Pro TV

Etichete: primar, taxe si impozite, primaria sectorului 2,

Dată publicare: 07-01-2026 17:29

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
Stiri Economice
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei
Stiri Economice
Majorări de taxe și de impozite locale la Cluj-Napoca. Dările la bugetul local, mai mari și cu 80%. Explicațiile primăriei

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% faţă de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susţine că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României

Anul 2025 a fost marcat în România de un efort amplu de consolidare fiscal-bugetară, pe fondul unui deficit public foarte ridicat moștenit din anii precedenți.

Capitala anunță o nouă taxă pentru turiști. Cât au reușit să strângă orașe ca Constanța sau Oradea din taxe similare
Stiri actuale
Capitala anunță o nouă taxă pentru turiști. Cât au reușit să strângă orașe ca Constanța sau Oradea din taxe similare

Bucureștiul a introdus din acest an o nouă taxă pentru turiști. Din acest an, vizitatorii vor plăti zece lei pe noapte, bani care, potrivit autorităților, vor fi folosiți pentru promovarea Capitalei.

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Recomandări
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Ianuarie 2026

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28