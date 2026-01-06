Taxe și impozite 2026. Autoritățile locale din Iași aplică doar „scumpirea lui Bolojan”

Cetățenii din Iași vor plăti taxe și impozite mai mari începând cu 8 ianuarie, după ce Consiluul Local a aprobat la finalul lunii decembrie majorarea taxelor și impozitelor locale.

Astfel, la un apartament la bloc obişnuit valoarea impozabilă fiind majorată de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Ca şi în anii trecuţi, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificaţie de 10%.

Proiectul aprobat la limită

În cadrul şedinţei extraordinare de pe 29 decembrie 2025 a Consiliului Local Iaşi s-a decis ca principalele taxe şi impozite vor creşte doar cu nivelul minim impus de lege. Astfel, pentru un apartament la bloc obişnuit, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale a fost adoptat astfel: 14 voturi „pentru” (PNL, PSD și PMP), 10 abțineri (USR, CURAJ și un consilier AUR) și 3 voturi „împotrivă” (trei consilieri AUR). Toți cei 27 de consilieri au fost prezenți, nouă în sală și 18 online, notează Ziarul de Iași.

Consiliul Local a votat ca, în cazul persoane fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi, faţă de varianta propusă iniţial de 0,1%.

De asemenea, tot pentru persoane fizice, impozitul pentru clădiri nerezidenţiale reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani va fi de 0,3% din valoarea impozabilă, faţă de varianta iniţială de 0,35%.

Unde se pot plăti taxele

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua la ghişee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier. Plăţile online se pot efectua prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secţiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi.

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăţi sunt afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi şi pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro - Transparenţă - Acte de interes public - Documente economice - Conturile IBAN ale Municipiului Iaşi.

