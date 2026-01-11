Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

De la București la Cluj-Napoca, Iași și Brașov, autoritățile locale anunță majorări care se vor reflecta direct în sumele plătite de proprietari și șoferi.

După deciziile adoptate la finalul anului de consiliile locale, anul 2026 începe cu taxe mai mari pentru milioane de români. Creșterea valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri, precum și ajustarea unor cote de impozitare, determină scumpiri generalizate ale impozitelor locale, chiar și în localitățile unde primăriile susțin că au aplicat doar pragul minim prevăzut de lege.

Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025. Și impozitele la mașini cresc, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.

Taxe și impozite locale mai mari în Capitală

Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele şedinţe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, potrivit Agerpres.

Bucureştenii vor plăti în 2026 impozite şi taxe locale mai mari cu 10,4%, având în vedere rata inflaţiei. Sunt și categorii la care impozitul scade.

În anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, având instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiași tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat).

Pentru clădirile cu pereți din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025).

Crește de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții. Valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (față de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (față de 31 lei/ha în 2025).

Primăriile din Iași și Cluj-Napoca spun că au aplicat doar „scumpirea lui Bolojan”

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% faţă de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susţine că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

„Ideea e că noi nu le-am majorat, au crescut doar în conformitate cu noile prevederi din Codul Fiscal, între 55 şi 80%, în funcţie de zonele fiscale”, arată primăria Cluj-Napoca.

Potrivit municipalităţii clujene, pentru persoanele juridice, la clădirile nerezidenţiale cota de impozitare rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii la 31.12.2025, stabilită prin acte de dobândire notariale, raport de evaluare sau proces-verbal de recepţie în cazul clădirilor noi, la fel ca în 2025. La clădirile rezidenţiale ale persoanelor juridice cota de impozitare propusă este de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, la fel ca anul trecut.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidenţiale, la fel ca în 2025.

În privinţa terenurilor cu construcţii în intravilan, creşterea este cu 5,6%, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice.

Pentru autoturisme, atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, impozitarea este identică.

La Iași, un apartament la bloc obişnuit valoarea impozabilă fiind majorată de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

În cadrul şedinţei extraordinare de pe 29 decembrie 2025 a Consiliului Local Iaşi s-a decis ca principalele taxe şi impozite vor creşte doar cu nivelul minim impus de lege. Astfel, pentru un apartament la bloc obişnuit, valoarea impozabilă creşte de la 1.492 lei pe metrul pătrat la 2.677 lei pe metrul pătrat.

Consiliul Local a votat ca, în cazul persoane fizice, impozitul pentru clădiri rezidenţiale (apartament şi case de locuit) şi clădiri-anexă să rămână la 0,08% din valoarea impozabilă, ca şi în anii trecuţi, faţă de varianta propusă iniţial de 0,1%.

De asemenea, tot pentru persoane fizice, impozitul pentru clădiri nerezidenţiale reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani va fi de 0,3% din valoarea impozabilă, faţă de varianta iniţială de 0,35%.

Taxe și impozite mai mari și la Brașov

Consiliul Local Brașov a majorat la finalul lunii decembrie nivelul impozitelor și taxelor locale, excepție făcând cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice, care a rămas la 0,1% din valoarea impozabilă a imobilului.

Cu toate acestea, chiar și impozitul pentru această categorie va crește față de acest an în contextul în care, prin recentele modificări la Codul Fiscal, valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut de la 1492 de lei la 2677 lei - pentru o clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic și instalații de apă, canalizare, electrice și de încălzire, un procent similar de creștere fiind stabilit și pentru celelalte tipuri de clădiri.

Cele mai mari creșteri au fost stabilite, prin HCL Brașov adoptată luni, la impozitele pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice - o creștere a cotei de impozitare de la 0,5% la 1%, precum și pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, pentru care a fost majorată cota adițională aplicabilă acestei categorii - de la 0,1% la 0,2%.

Pentru toate categoriile de autovehicule - indiferent că aparțin persoanelor fizice sau juridice - brașovenii vor plăti un impozit majorat, excepție făcând cele hibride cu emisii de CO2 peste 50g/km.

Astfel, CL Brașov a stabilit aceeași cotă adițională de 35%, indiferent de norma de poluare, excepție făcând hibridele cu o creștere de 5% a impozitului.

Și impozitul pe terenuri va crește, cele mai însemnate majorări fiind la cele cu destinația de construcții, unde, în funcție de zonă, creșterile vor fi de la 200 la 900 de lei pe hectar (2-9 lei/100 mp).

Impozitele din 2026 pe locuinţe pentru persoanele fizice din Craiova au fost majorate, de administraţia locală, cu circa 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.



