Bolojan anunță reorganizări la Cancelarie și ANPC: personalul poate fi redus „fără probleme”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la TVR, dacă vor exista entităţi publice care vor fi exceptate de la obligativitatea de a reduce cu 10% cheltuielile.

”În domeniul educaţiei, acolo unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să mai faci încă o reducere. La Senatul României, de exemplu, unde s-a făcut o reducere de personal anul trecut în februarie, dacă ne aducem aminte, nu se mai justifică să faci încă o reducere pentru că deja unele instituţii au făcut aceste lucruri. Dar asta înseamnă că poţi să reduci personalul unde se constată că este în plus”, a răspuns prim-ministrul.

Pe de altă parte, premierul a dat exemple de instituţii care au exces de personal, el fiind de părere că nu este nevoie să fie tăiate veniturile tuturor, ci ar trebui concediaţi cei de care nu este nevoie în desfăşurarea activităţii instituţiei.

”Sunt multe instituţii care pot să facă acest lucru fără niciun fel de probleme. Mă gândesc, de exemplu, că este pregătită reorganizarea Cancelariei, de exemplu, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, unde, din analizele care s-au făcut de audit, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme, pentru că dacă ai oameni în plus, este anormal să-i sancţionezi pe toţi, să le tai anumite sporuri, de exemplu, să nemulţumeşti toţi oamenii care lucrează, în loc să constaţi că unii oameni sunt în plus, că nu sunt performanţi şi atunci, prin reducerea de personal, aceşti oameni se duc în piaţa privată, pentru că trebuie să recunoaştem, orice s-ar spune, că avem un deficit de oameni în economia reală, România, dacă vrea să performeze în anii următori şi să ne fie mai bine la toţi, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează în economia reală”, a subliniat prim-ministrul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













