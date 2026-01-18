Inel din aur de 10 grame, descoperit de un căutător de comori din Gorj. Ce va face cu bijuteria veche de mii de ani

Stiri Sociale
18-01-2026 | 08:52
×
Codul embed a fost copiat

Descoperire impresionantă, făcută de un căutător de comori din județul Gorj.  

autor
Gigi Ciuncanu

Cu ajutorul unui detector de metale, bărbatul a găsit un inel din aur, de 10 grame, pe care urmează să îl predea autorităților.

De-a lungul timpului, omul a făcut mai multe descoperiri, printre care și 4 brățări tracice.

De câteva zile, acestea fac parte dintr-o expoziție cu astfel de piese de valoare, organizată la Muzeul Județean Gorj.

Măsuri de securitate excepționale la Muzeul Județean Gorj, unde sunt expuse comorile găsite cu detectorul. „Ceva unic”

Sursa: Pro TV

Etichete: inel, aur, gorj, cautator de comori,

Dată publicare: 18-01-2026 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
Un bărbat care lucrează la o firmă de salubritate a găsit brățările tracice din aur, vechi de peste 4.000 de ani, în Gorj
Stiri Diverse
Un bărbat care lucrează la o firmă de salubritate a găsit brățările tracice din aur, vechi de peste 4.000 de ani, în Gorj

O descoperire fantastică a unui de tezaur străvechi a fost făcută în Gorj de un căutător de comori, amator. Bărbatul a scos la lumină într-o pădure de lângă Târgu Jiu patru brățări tracice din aur.

Comoara descoperită de un subofițer din Botoșani, în timpul liber, când se plimba prin pădure. A doua zi a predat-o
Stiri actuale
Comoara descoperită de un subofițer din Botoșani, în timpul liber, când se plimba prin pădure. A doua zi a predat-o

Un topor în cruce despre care se presupune că ar avea o vechime de aproximativ 4.000 de ani a fost descoperit de un căutător de comori din Botoşani.

Descoperirea spectaculoasă făcută de un bărbat din Mureș. Ce a găsit într-o pădure
Stiri Diverse
Descoperirea spectaculoasă făcută de un bărbat din Mureș. Ce a găsit într-o pădure

Unelte vechi de aproximativ șase mii de ani au fost scoase la lumină datorită unui căutător de comori din Mureș.

Comoară descoperită în Mureș: Tezaur cu 300 de monede romane de argint și bronz, găsit îngropat în pădure
Stiri actuale
Comoară descoperită în Mureș: Tezaur cu 300 de monede romane de argint și bronz, găsit îngropat în pădure

Un tezaur vechi de peste 2000 de ani a fost descoperit de un căutător de comori din judeţul Mureş într-o pădure din zona localităţii Sângeru de Pădure. Tezaurul conține circa 300 de monede din argint şi de bronz.  

Tezaur din secolul IV înainte de Hristos, descoperit de un căutător de comori autorizat
Stiri Diverse
Tezaur din secolul IV înainte de Hristos, descoperit de un căutător de comori autorizat

Un bărbat din Olt a descoperit cu ajutorul unui detector de metale autorizat, un veritabil tezaur pe care l-a predat Muzeului Județean.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59