Inel din aur de 10 grame, descoperit de un căutător de comori din Gorj. Ce va face cu bijuteria veche de mii de ani

Descoperire impresionantă, făcută de un căutător de comori din județul Gorj.

Cu ajutorul unui detector de metale, bărbatul a găsit un inel din aur, de 10 grame, pe care urmează să îl predea autorităților.

De-a lungul timpului, omul a făcut mai multe descoperiri, printre care și 4 brățări tracice.

De câteva zile, acestea fac parte dintr-o expoziție cu astfel de piese de valoare, organizată la Muzeul Județean Gorj.

