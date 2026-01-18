Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Capitala riscă să rămână în improvizații dacă nu se intervine rapid

Un nou val de frig se apropie, iar Bucureștiul joacă, din nou, la loteria încălzirii și a apei calde.

Sute de mii de oameni stau cu aceeași grijă: se va încălzi suficient caloriferul, de data asta? Dacă nu, intrăm într-un scenariu pe care îl știm pe de rost: nervi, reclamații, explicații „subțiri” și termene de remediere împinse la nesfârșit.

Între timp, improvizațiile au devenit rutină. Un reșou, un calorifer electric sau, mai simplu, o haină în plus. Așa o vom duce până la primăvară, când – dacă vor exista bani – vor reîncepe reparațiile la uriașul sistem de termoficare care alimentează aproximativ 500.000 de apartamente din Capitală.

Problema este că, ignorată prea mult timp, această megastructură îmbătrânește mai repede decât poate fi reparată. Iar unele dintre componentele ei sunt deja atât de depășite tehnologic, încât devin ineficiente indiferent cât de des ar fi „cârpite”.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

bogdan ivan
Ministrul Energiei: Sistemul va funcţiona, iar oamenii vor avea apă caldă şi căldură. Măsuri pentru prevenirea avariilor
O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
