CFR ia măsuri speciale pentru gerul extrem din 17–21 ianuarie. Avertisment pentru călători privind posibile întârzieri

CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17–21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece la nivel naţional, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius.

Ioana Andreescu

Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare, care pot genera întârzieri ale trenurilor.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează călătorii că, în perioada 17–21 ianuarie, circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii de iarnă, pe fondul unei avertizări de vreme deosebit de rece, valabilă la nivel naţional. Temperaturile minime prognozate vor coborî frecvent între –20 şi –10 grade Celsius, cu menţinerea unui regim de ger persistent în toate regiunile ţării, anunţă CFR Infrastructură.

Măsuri speciale pentru siguranţa circulaţiei feroviare

Sursa citată precizează că, în aceste condiţii de ger extrem, personalul de specialitate al CFR S.A. acţionează cu prioritate pentru monitorizarea permanentă a stării şinei, întrucât temperaturile extrem de scăzute cauzează contracţia oţelului, fenomen care poate genera tensiuni mecanice sau fisuri.

„Echipele de întreţinere verifică în mod constant integritatea căii de rulare pentru a asigura circulaţia în deplină siguranţă”, explică reprezentanţii companiei.

Potrivit acestora, pentru funcţionarea macazurilor sunt activate sistemele de încălzire, cu scopul de a preveni blocarea schimbătoarelor de cale şi de a asigura dirijarea corespunzătoare a trenurilor în staţii şi noduri feroviare.

De asemenea, lucrătorii CFR au în vedere protecţia liniei de contact, astfel că supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică, vântul prognozat în sud-est putând accentua efectele frigului asupra echipamentelor.

CFR îi avertizează, totuşi, pe călători că, deşi echipele companiei fac „toate eforturile” pentru menţinerea graficului de circulaţie, gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau necesitatea aplicării unor măsuri de siguranţă suplimentare, care pot genera întârzieri.

În acest context, CFR le recomandă cetăţenilor ca, înainte de a-şi planifica călătoriile, să verifice informaţiile actualizate pe platforma oficială Mersul Trenurilor, pe site-urile operatorilor feroviari sau direct în staţii.

