Măsuri de securitate excepționale la Muzeul Județean Gorj, unde sunt expuse comorile găsite cu detectorul. „Ceva unic”

16-01-2026 | 08:32
Căutătorii de comori cu detectoare de metale au un motiv în plus de bucurie. Oricine poate admira acum rezultatul muncii lor, fiindcă piesele sunt expuse la Muzeul Județean din Târgu Jiu.

Gigi Ciuncanu

Vorbim de bijuterii și monede neprețuite, care au și peste 3.000 de ani vechime.

Gabriel Betej a găsit patru brățări din aur extrem de valoroase, pentru care statul l-a recompensat cu 12 mii de euro.

Gabriel Betej: „De câte ori am fost pe aici pe la muzeu și câte piese am adus, mă cunoaște toată lumea. A adus și ceva bănuți, dar bucuria mare e expunerea.

Emoțiile au fost la fel de intense și pentru alți „vânători de comori”.

Ovidiu Andrei: „Avem o descoperire de 1314 denari romani din anul 200 – 300 înainte de Cristos, un adevărat tezaur monetar. Tremuram tot, nu mai puteam vorbi pur și simplu, a fost cea mai mare descoperire și singura.”

Arheolog Radu Băjenaru, director al Institutului Național de Arheologie Vasile Pârvan București: „Brățările, în primul rând, nu sunt unicat, dar formează o grupă care e prezentă aproape exclusiv în Oltenia, o podoabă specifică acestei zone la finalul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului, undeva 1100 înainte de Cristos.

Au fost și mulți admiratori, care abia și-au putut lua ochii de la bijuteriile vechi și de 3 milenii.

Vizitatori: „Super, foarte diversificate descoperirile, e chiar o plăcere să avem așa ceva la noi în Târgu Jiu”. (...)

„Ceva unic să găsești asemenea lucruri, sunt foarte importante pentru toți și chiar e un lucru frumos că sunt expuse”. (...)

„Chiar impresionant și de apreciat oamenii care fac această treabă și scot la iveală aceste tezaure”.

Pentru că expoziția să poată avea loc, muzeul a achiziționat vitrine speciale din Veneția.

Dumitru Hortopan, director Muzeul Județean Gorj: „Sunt vitrine antiefracție, că altfel nu le expuneam, avem pază dublă, senzori de mișcare și camere video cu infraroșu”.

Piesele pot fi admirate până la sfârșitul lunii martie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-01-2026 08:22

