Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 18 ianuarie 2026. Premii uriașe puse în joc

Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele loto din 18 ianuarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 16 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 18 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













