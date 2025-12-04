Cum au fost găsite brățările tracice din ajur, vechi de peste 4.000 de ani, din Gorj. „Mare mi-a fost mirarea”

04-12-2025 | 13:55
O descoperire fantastică a unui de tezaur străvechi a fost făcută în Gorj de un căutător de comori, amator. Bărbatul a scos la lumină într-o pădure de lângă Târgu Jiu, patru brățări tracice din aur.

Gigi Ciuncanu

Specialiștii le evaluează la aproape 4000 de ani vechime. După expertiză, vor intra în patrimoniul cultural național. Dincolo de mândria copleșitoare, cel care a făcut descoperirea fabuloasă, speră la o recompensă pe măsură din partea statului.

George Andreescu lucrează la o firmă de salubritate, iar de doi ani și-a cumpărat un detector de metale. În timpul liber, colindă pădurile în căutare de comori. Bărbatul povestește că după vreo două ore de căutări, aparatul i-a semnalat prezența aurului în pământ.

George Andreescu, căutător de comori: „Am văzut culoarea, zic, băi, stai că s-ar putea să nu fie o sârmă obișnuită. Lângă, la 3 4 degete, o palmă, iar semnal, zic nu se poate, am mai scos banda mai lată, iar la 2 3 degete a fost produsul finit, cum îi zic eu, iar după aceea și celălalt mosor. Mare mi-a fost uimirea”.

Nu mai puțin de 4 brățări superbe au fost găsite la o adâncime de o lopată, la rădăcină unui copac.

De bucurie, omul nu a dormit toată noaptea, iar a doua zi a mers la muzeu pentru a preda comoara specialiștilor. Le-a indicat exact locul unde a făcut descoperirea. Brățările cântăresc în total 36 de grame, și sunt făcute din aur masiv de 24 de karate.

Vasile Marinoiu, arheolog:Este prima descoperire de acest fel în această zonă pentru că alte brățări de aur, după cum știți, au fost descoperite la Prigoria, asemănătoare cu acestea, de altfel. Acestea sunt din secolul 19 înainte de Hristos, la începutul comunităților omenești de pe acest teritoriu”.

Dumitru Hortopan, director Muzeul Județean Gorj: „Din punct de vedere etnic îi definesc pe traci, strămoșii getodacilor. Au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate, evaluate, propuse la categoria tezaur al patrimoniului cultural național”.
Tânărul care a făcut descoperirea așteaptă acum o evaluare financiară a brățărilor pentru că, legal, are dreptul la 45% din valoarea acestora.

George Andreescu, căutător de comori:Nu mi-a venit să cred, zic să fac o asemenea descoperire. Mă bucur enorm, prietenii mei se bucură enorm pentru mine!”.

În urmă cu doi ani un alt tânăr din Gorj a descoperit patru brățări din aur pentru care statul l-a recompensat cu 12.000 de euro.

Sursa: Pro TV

tezaur, gorj, cautator de comori

Dată publicare: 04-12-2025 13:55

