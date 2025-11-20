România, tărâmul comorilor ascunse. Aproape 7.000 de dosare pentru artefacte găsite întâmplător și recompense întârziate

20-11-2025 | 19:29
În ultimii doi ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comori antice.

Adriana Stere,  Doina Plăcintă

Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă, de regulă, o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii de aur, din pură întâmplare.

O brățară de aur cu cap de șarpe, similară colecției descoperite recent în Gherla, a apărut pe terenul unui tânăr din Dâmbovița. Era înțepenită într-un bolovan pe care bărbatul l-a sfărâmat cu piciorul. A predat imediat, dar la scurt timp s-a trezit în casă cu o mulțime de polițiști, care au căutat să vadă dacă nu are în casă și mai mult aur. Fără rezultate.

Eugen Constantin, cel care a găsit brățara: „Au percheziționat toată casa, toată curtea, beciul casei, grădina, livada, mașinile. Și au zis: mă, când oi primi ceva pe brățara aia primim și noi, că ți-am săpat curtea”.

Corespondent Știrile ProTV: „Directorul Muzeului Național de Istorie confirmă că brățara a intrat în proces de evaluare în București. Cazul de față se încadrează la descoperire accidentală. Dar grosul obiectelor vine de la căutătorii profesioniști, care au detectoare și călătoresc prin țară ca să scoată la lumină comori îngropate. Autorizați sunt 40.000. Unii au peste o mie de descoperiri și sute de procese pe rol pentru recompense. Ocupația a devenit mai populară în ultimii ani, când s-a aflat despre legea care îi răsplătește pe găsitori cu 30% din valoarea obiectelor, plus o bonificație de 15% pentru piesele de tezaur.”

25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum, pentru 4 piese de tezaur. Evaluarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că, de multe ori, termenele nu sunt respectate.

Sincron Narcis Carțiș, căutător de artefacte: „Amână tot timpul. Mizează pe faptul că descoperitorii nu-și mai revendică dreptul. Le e greu să-i dea în judecată.”

6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023.

Demeter András István, ministrul Culturii: „Teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi ce ne vor urma încă de astfel de descoperiri.”

La noi, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee, pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, bratari, cautator de comori,

Dată publicare: 20-11-2025 19:26

