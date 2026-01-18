Emmanuel Macron critică presiunile lui Trump și promite un răspuns unit al Europei: Ameninţările tarifare sunt inacceptabile

Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei de către SUA sunt "inacceptabile", a declarat sâmbătă Emmanuel Macron, care promite un răspuns "unit" al europenilor.

"Ameninţările tarifare sunt inacceptabile şi nu-şi au locul în acest context. Europenii vor răspunde la ele în mod unit şi coordonat dacă acestea sunt confirmate. Vom şti să facem respectată suveranitatea europeană", a scris preşedintele francez pe platforma socială X.

Sâmbătă, preşedintele american a ameninţat mai multe ţări europene care participă la o misiune în Groenlanda cu noi tarife vamale dacă acest teritoriu nu va fi "vândut integral" SUA, informează AFP.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, cărora li s-au raliat apoi Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis în Groenlanda personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez "Arctic Endurance" organizat cu aliaţi ai NATO.

Macron: Nicio intimidare nu ne va influența

"Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne va putea influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii", a afirmat Emmanuel Macron.

Franţa "este ataşată suveranităţii şi independenţei Naţiunilor, în Europa la fel ca în altă parte. Aceasta ne influenţează alegerile. Aceasta fundamentează ataşamentul nostru faţă de Naţiunile Unite şi de Carta noastră", a subliniat liderul francez.

"Pe această bază susţinem noi Ucraina şi am construit o coaliţie de voluntari pentru o pace robustă şi durabilă, pentru a apăra aceste principii şi securitatea noastră. De asemenea, pe această bază noi am decis să ne raliem exerciţiului decis de Danemarca în Groenlanda. Ne asumăm. Şi pentru că este vorba de securitatea în Arctica şi la marginile Europei noastre", a adăugat el.

Emmanuel Macron va discuta "în următoarele ore" cu omologii săi europeni, în special cu cei care sunt direct vizaţi de aceste noi tarife americane, au anunţat surse din anturajul său, amintind că UE dispune de "instrumente robuste ce permit să se răspundă la aceste practici şi să fie apărate companiile sale".

