Descindere într-o vilă din Timișoara redobândită în instanță de la o familie de romi: ”Păcat că nu ne-au dat cheia” | FOTO

După ce yala a fost spartă, edilul şi poliţiştii locali au pătruns în imobilul care fusese deja golit de familia de romi care a locuit aici. Fritz a explicat că primăria va folosi imobilul ca spaţiu pentru o grădiniţă.
”Păcat că nu ne-au dat cheia”, a fost reacţia lui Dominic Fritz, când a intrat în vila de pe strada C.D. Loga, nr 52, redobândită de Primăria Timişoara în instanţă de la o familie de romi.
Decizia Tribunalului Arad a fost dată în noiembrie 2025, iar marţi Dominic Fritz a venit, alături de poliţişti locali şi jandarmi, pentru a prelua imobilul.
”Azi am intrat în vila de pe Loga 52, ocupată ilegală timp de decenii. E o zi istorică pentru Timişoara. Rana din zona zero a oraşului începe să se vindece. Loga 52 e prima casă de aici care se întoarce în patrimoniul oraşului. (...) A fost o luptă lungă. Se fac 2 ani jumate de când am redobândit-o în acte, au urmat noi procese şi blocaje în justiţie pentru că au refuzat să evacueze vila. Azi, în sfârşit, am intrat cu forţele de ordine să ne recuperăm casa. Nu ne-a aşteptat nimeni cu cheia”, a scris marți Dominic Fritz pe Facebook.
”Vila de pe Loga 52 e una din casele cu poveste încâlcită şi dubioasă din centru Timişoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice şi le-au mutilat. Noi vom face aici grădiniţă”, a mai spus primarul Timișoarei.
Familia de romi Momiţă ocupa fără drept vila, imobilul fiind în patrimoniul statului.
”E un act de dreptate şi de însănătoşire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toţi. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timişoara”, a subliniat Dominic Fritz.
