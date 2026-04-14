Descindere într-o vilă din Timișoara redobândită în instanță de la o familie de romi: ”Păcat că nu ne-au dat cheia” | FOTO

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a descins, marţi, alături de Poliţia Locală Timişoara şi de jandarmi, pentru a evacua o vilă redobândită în instanţă în luna noiembrie 2025, în urma unei sentinţe definitive a Tribunalului Arad. 

Cristian Anton

După ce yala a fost spartă, edilul şi poliţiştii locali au pătruns în imobilul care fusese deja golit de familia de romi care a locuit aici. Fritz a explicat că primăria va folosi imobilul ca spaţiu pentru o grădiniţă.

”Păcat că nu ne-au dat cheia”, a fost reacţia lui Dominic Fritz, când a intrat în vila de pe strada C.D. Loga, nr 52, redobândită de Primăria Timişoara în instanţă de la o familie de romi.

Decizia Tribunalului Arad a fost dată în noiembrie 2025, iar marţi Dominic Fritz a venit, alături de poliţişti locali şi jandarmi, pentru a prelua imobilul.

”Azi am intrat în vila de pe Loga 52, ocupată ilegală timp de decenii. E o zi istorică pentru Timişoara. Rana din zona zero a oraşului începe să se vindece. Loga 52 e prima casă de aici care se întoarce în patrimoniul oraşului. (...) A fost o luptă lungă. Se fac 2 ani jumate de când am redobândit-o în acte, au urmat noi procese şi blocaje în justiţie pentru că au refuzat să evacueze vila. Azi, în sfârşit, am intrat cu forţele de ordine să ne recuperăm casa. Nu ne-a aşteptat nimeni cu cheia”, a scris marți Dominic Fritz pe Facebook.

”Vila de pe Loga 52 e una din casele cu poveste încâlcită şi dubioasă din centru Timişoarei ajunsă după anii 90 în mâinile celor care au luat ilegal multe din imobilele istorice şi le-au mutilat. Noi vom face aici grădiniţă”, a mai spus primarul Timișoarei.

Familia de romi Momiţă ocupa fără drept vila, imobilul fiind în patrimoniul statului.

”E un act de dreptate şi de însănătoşire a noastră, ca o comunitate care vede că legea e lege pentru toţi. Vă promit că indiferent de cât de lung e drumul pentru dreptate nu o să mă dau bătut niciodată atunci când e vorba de Timişoara”, a subliniat Dominic Fritz. 

