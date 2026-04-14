Descindere într-o vilă din Timișoara redobândită în instanță de la o familie de romi: ”Păcat că nu ne-au dat cheia” | FOTO

După ce yala a fost spartă, edilul şi poliţiştii locali au pătruns în imobilul care fusese deja golit de familia de romi care a locuit aici. Fritz a explicat că primăria va folosi imobilul ca spaţiu pentru o grădiniţă.

”Păcat că nu ne-au dat cheia”, a fost reacţia lui Dominic Fritz, când a intrat în vila de pe strada C.D. Loga, nr 52, redobândită de Primăria Timişoara în instanţă de la o familie de romi.

Decizia Tribunalului Arad a fost dată în noiembrie 2025, iar marţi Dominic Fritz a venit, alături de poliţişti locali şi jandarmi, pentru a prelua imobilul.