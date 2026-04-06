Doar că artistul care a realizat sculptura, înconjurată acum de ouă, le-a cerut autorităților locale să le mute de acolo, pentru că nu s-ar potrivi în peisaj, și spune el, îi afectează grav concepția.

Cele 15 ouă cu picioare și pene, așezate în jurul statuii au atras mii de curioși. Unii își fac poze cu ele, alții critică locul în care au fost amplasate. Fiecare ou cu picioare a costat 500 de euro bucata.

În special turiștii sunt încântați de instalația decorativă.

Turist: Asta nu e kitsch. Eu cred că e unic, mulți oameni se uită la ea. Este ceva diferit, iar diferit e bine.

Ce spune creatorul statuii

Statuia "SuperMAM" a fost realizată în 2015 de sculptorul Virgil Scripcariu, unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani. Autorul a vrut să imagineze o mamă care este purtată pe brațe de dragostea unui copil. După ce a văzut imaginile de la Târgul de Paște din Timișoara, a reacționat imediat.

Virgil Scripcariu, artist: Eu la început când am primit imaginile am crezut că e generată de AI, în primul rând nu au nicio legătură cu Paștele, din punctul meu de vedere este greșită direcția, la nivel estetic crează o confuzie. Nu știi dacă sunt împreună, nu știi dacă autorul a avut vreo contribuție, iar această confuzie, pentru un artist poate duce un prejudiciu de imagine.

Artistul a notificat primăria, însă autoritățile locale susțin că ouăle cu picioare vor râmâne acolo până după Paște.

Silvana Andreas, purtător de cuvânt Primăria Timișoara: Pentru montarea lor am obținut avizul Direcției Județene pentru Cultură, și ele vor fi ridicate abia la finalul târgulu, decorațiunile de Paște au caracter temporar.

Controversa nu s-a terminat. Potrivit legii privind drepturile de autor, realizatorul unei opere are dreptul moral să ceară respectarea integrității lucrării sale și să se opună oricărei modificări, dacă îi prejudiciază onoarea sau reputația.