De fapt, nu poți intra direct, pe șosea de mare viteză, nici măcar spre Buzău, Râmnicu Sărat sau Focșani, ca să continui, apoi, pe A7 spre vest.

Iar în sud-estul României nici nu se profilează, prea curând, o rețea de autostrăzi.

În schimb, statul mizează aici pe 3 drumuri expres.

Primul care ar trebui deschis este Brăila–Galați, un traseu de 12,29 kilometri pe care CNAIR spune acum că l-ar putea inaugura cel târziu în octombrie 2026.

Constructorul a fost desemnat încă din septembrie 2020: asocierea Sa&Pe Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, controlată de Dorinel Umbrărescu. Contestația depusă de italienii de la Astaldi a întârziat procedura, iar contractul a fost semnat abia în aprilie 2021. După încă trei luni a început proiectarea.

La începutul lui 2022, UMB a intrat în forță în șantier. Asociația Pro Infrastructura nota atunci că se lucra inclusiv pe timpul nopții.

