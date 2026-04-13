Apar noi îngrijorări că am putea vedea prețuri mai mari la pompă, de vreme ce chiar luni barilul de petrol a costat peste 100 de dolari, după ce americanii au anunțat o blocadă navala, în strâmtoarea Ormuz.

De altfel, vedem că prețurile s-au menținut cam la același nivel în ultimele zile de sărbătoare. Ne-am uitat și la celelalte stații de alimentare și am văzut că, în București, cel mai ieftin sortiment de benzină se vinde cu 8 lei și 72 de bani, în vreme ce pentru motorină trebuie să plătim cel puțin 9 lei și 58 de bani.

Guvernul nu anunță alte măsuri

Prețurile la carburanți rămân volatile, iar analiștii citați de presa internațională vorbesc de o posibilă nouă adâncire a crizei carburanților, în condițiile în care situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de nesigură, după eșecul primelor negocieri dintre Statele Unite ale Americii și Iran și anunțul lui Donald Trump că marina americana va bloca la rândul ei trecerea navelor prin zonă.

În acest context, liderii coaliției de guvernare din Germania au anunțat că vor reduce temporar taxele pe carburanți și vor permite companiilor să acorde angajaților un bonus neimpozabil de până la 1.000 de euro.

În Romania, Guvernul a anunțat că va urmări permanent piața carburanților, dar noi măsuri de intervenție nu sunt anunțate deocamdată.