După o perioadă de dezinflaţie, în luna martie 2026, rata anuală a inflației revine la 9,9%, a transmis marți Institutul Național de Statistică. Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.

În martie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,87%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,05%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,89%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%. Rata trimestrială a inflaţiei în primul trimestru din 2026 faţă de trimestrul similar din 2025 a fost de 9,6%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 23,29%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 14,23% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 11,79%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,16%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 9,69%, la pâine, 9,86%, și la carnea de bovine, 11,47%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,63%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,74%, iar cel al vinului cu 6,19%.

Ministrul Agriculturii vedea ieftiniri de 33% la mâncare

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și peștele proaspăt, cu 7,91%, la ulei, 7,31%, la citrice, 9,35%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,08%. Există și reduceri de preț în martie comparativ cu martie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,08%), la fasole boabe și alte leguminoase (-5,01%), la făină (-3,38%) și mălai (-1,78%). O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,52%).

Reamintim că ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, declara la sfârșitul lunii martie că alimentele de bază din România s-a ieftinit cu procente cuprinse între 15 și 33%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din martie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 57,20%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (9,89%), tutun și țigări (7,42%).

Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în martie cu 4,13%, iar combustibilii cu 12,93% însemnând o creştere cu 8,74 puncte procentuale faţă de creşterea pe care au avut-o în luna februarie2026 la perioadă. În perioada martie 2026 - martie 2025, s-a înregistrat şi o singură scădere de preţ la gaze cu -7,08%.

Biletele CFR s-au scumpit cu 24,4% față de martie 2025

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în martie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 15,49%, cele de igienă și cosmetică, cu 14,12% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,68%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 13,55%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 13,91%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,26%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%.

Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 7,49%. Tarifele serviciilor poștale care își reduseseră cotele în lunile anterioare, de această dată, în martie 2026 față de luna similară din 2025 s-au majorat cu 9,79%.

Începând cu anul 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în martie cu 1,50% față de februarie și cu 5,78% față de decembrie 2025.

Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.