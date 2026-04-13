Străinii descoperă aici o lume pe care, spun ei, nu o mai întâlnesc în toată Europa. Kaleb Zamora a venit din Mexic împreună cu soția și cei doi copii ai lor.

Kaleb Zamora, turist din Mexic: „Pot să văd că sunt multe tradiții foarte bine păstrate și, pentru cineva din afara României și Europei, încerc să înțeleg cum această cultură a fost păstrată așa de bine. Este foarte interesant să vezi o biserică făcută doar din lemn și cum a fost păstrată așa mult timp"

Keiko Maieda, turistă din Japonia: „Un loc superb datorită naturii și bisericilor, un cadru foarte frumos, care pune în valoare arhitectura tradițională. Am gustat sarmalele și îmi plac, iar vinul mi-a plăcut."

Și pentru două prietene din Paris, Maramureșul a fost o surpriză.

Beatrice Ilardi, turistă din Franța: „E prima dată când vin în România, aici viața este ca în vremurile de demult, e ca o revenire la rădăcini. Îmi place că găinile se plimbă libere, că străzile nu sunt asfaltate. Îmi aduce aminte de regiunea mea de origine, Napoli."

Nathalia Jacquinot, turistă din Franţa: „Natura, casele tradiționale, munții, totul este foarte frumos, sunt foarte multe de vizitat. Pentru această călătorie am pornit de la Paris, am trecut prin Germania, Austria, Ungaria. Aici, românii sunt mult mai primitori decât austriecii."

Iar pentru un cuplu din Belgia, vizita la noi a avut un scop clar: descoperirea tradițiilor de Paște. Belgienii sunt însoțiți de căţelul lor Tika.

Liese Lattrez și Wannes Nimmegeers, cuplu din Belgia: „Aveți multă natură frumoasă, multe tradiții și nu prea vezi asta în Belgia. Am venit în mod special de Paște, este uimitor să vedem hainele pe care le poartă oamenii, dar de asemenea, tradițiile, chiar ne-am simțit parte din comunitate."

De la bisericile din lemn, până la satele în care tradițiile sunt încă vii, Maramureșul reușește să le ofere turiștilor exact ce caută: autenticitate. Iar pentru mulți, România nu mai este doar o destinație, ci o experiență în sine.