Decizia de a închide traficul prin strâmtoarea disputată a fost criticată dur și de aliații lui Trump, și de Iran, care a anunțat că va ataca orice navă americană care participă la operațiune.

Donald Trump, președintele SUA: „Am fost contactați de cei din tabăra cealaltă. Ei ar dori foarte mult să încheie un acord, foarte mult. Am fost contactați în această dimineață de oamenii potriviți, de persoanele adecvate, și vor să negocieze un acord.”

Ultimatum pentru Teheran

Președintele american Donald Trump a anunțat, de la Casa Albă, un nou termen-limită de două săptămâni, pentru încheierea unui acord cu Iranul.

Teheranul trebuie să accepte redeschiderea strâmtorii Ormuz și abandonarea programului de îmbogățire nucleară până pe 27 aprilie. Altfel...

Donald Trump, președintele SUA: „Nu va fi plăcut pentru ei, să spunem lucrurilor pe nume. Nu putem permite unei țări să șantajeze sau să stoarcă lumea, pentru că asta fac, chiar șantajează lumea. Nu vom permite să se întâmple asta.”

La câteva ore după ce marina americană ar fi blocat traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, China a anunțat, prin vocea ministrului apărării, că Beijingul are înțelegeri comerciale cu Iranul și se așteaptă să nu se amestece nimeni în afacerile lor.

Trump a declarat că și alte state sunt dispuse să sprijine blocada navală a porturilor iraniene, dar nu a precizat despre ce țări este vorba.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu avem nevoie de alte țări, sincer, dar ele și-au oferit serviciile. Vom face cunoscut (dacă le acceptăm) probabil mâine.”

Europa cere soluții diplomatice

Declarația președintelui american vine la câteva ore după ce Marea Britanie și Franța au anunțat că vor găzdui, în această săptămână, discuții privind o posibilă misiune navală defensivă în strâmtoarea Ormuz. Aliații NATO au refuzat să se alăture, însă, operațiunii americane în zonă. Britanicii au făcut apel la găsirea unei soluții diplomatice.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „În urmărirea acestui obiectiv, cerem ca Libanul să fie inclus de urgență în încetarea focului. Diplomația este calea corectă și salut discuțiile care au loc în această săptămână. Hezbollah trebuie să se dezarmeze. Dar sunt la fel de clar: bombardamentele Israelului sunt greșite.”

Pe de altă parte, rămâne problema minelor. Marina americană a trimis două nave prin strâmtoare în weekend, pentru a verifica traseul de navigație.

Locotenent-general Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa: „Există diferite tipuri de mine care se află acolo, unele cu care sunteți familiarizați, cele care au țepi pe ele, dar există și alte tipuri care nu vor fi la fel de ușor de observat. Aceasta va fi o provocare și cred că până și iranienii au raportat că nu sunt pe deplin siguri ce anume se află acolo.”

Prețul petrolului, sub presiune

Experții spun că, între mine și blocajul american, prețul petrolului va continua să crească. Iar Statele Unite profită, așa cum spune chiar Donald Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu avem nevoie de strâmtoare. Avem propriul nostru petrol, gaze, mult mai mult decât ne trebuie. (...) Așadar, nu avem nevoie de ea, dar lumea are nevoie. Și multe nave se îndreaptă spre țara noastră chiar în acest moment pentru a încărca ceea ce este, într-adevăr, cred că s-ar putea spune... cineva a spus că e cel mai bun și cel mai dulce petrol.”

În tabăra cealaltă, iranienii par încă deschiși la discuții, dar se tem că americanii vor continua să vină cu pretenții prea mari la negocieri.

Mohammad Fathali, ambasadorul Iran în India: „Credem că, dacă (americanii) vor evita cererile ilegale și vor recunoaște drepturile și interesele noastre legitime, atunci negocierile vor avea succes.”

Armata iraniană, mai puțin diplomată, a anunțat deja că va distruge toate navele americane, dacă acestea impun o blocadă în porturile sale.