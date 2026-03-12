Ar fi tratat ca pe un sclav un bărbat, tot român, și l-ar fi obligat să le doneze un rinichi. În caz contrar, l-ar fi amenințat că îi vor ucide familia. Casa suspecților a fost percheziționată joi.

Vila din Timișoara, percheziționată de anchetatori

Vila din Timișoara a lui Gradu Cîrpaci, zis și "Ministrul de Finanțe", a fost percheziționată de ofițerii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate și de procurori din Germania.

Pentru că zidurile sunt îmbrăcate cu lemn sculptat, anchetatorii au adus inclusiv un detector de metale și un aparat cu termoviziune pentru a căuta documente și probe.

Potrivit unor surse din anchetă, principalul suspect avea nevoie de un transplant de rinichi.

Împreună cu soția sa, ar fi găsit un bărbat dispus să îi doneze un rinichi după ce i-au promis un apartament și 15.000 de euro.

Însă omul n-ar mai fi primit nimic, dar ar fi ajuns sclavul familiei Cîrpaci, elemente pe care poliția germană încearcă să le pună cap la cap.

Cei doi soți, membri ai clanului, locuiau la München în perioada în care au avut loc evenimentele. Cel care ar fi fost forțat să doneze rinichiul fusese racolat dintre persoanele apropiate grupării interlope.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit unor surse din anchetă, operația de transplant s-a realizat în 2022 la Spitalul Universitar din Freiburg. Bărbatul de la care medicii au prelevat rinichiul ar fi fost forțat de familia Cîrpaci să declare că este nepotul lor. De altfel, pentru a se realiza transplantul, el a semnat inclusiv o declarație notarială care să confirme gradul de rudenie."

Anchetatorii din Germania vizează o rețea complexă de trafic de persoane, trafic de organe, înșelăciune și evaziune fiscală.

Membrii familiei Cîrpaci sunt renumiți în vestul țării pentru că au pus mâna pe cele mai valoroase clădiri din oraș, de multe ori în condiții care nu au fost nici acum pe deplin elucidate legal. Nu s-au sfiit să amenințe fățiș inclusiv autoritățile.

Amenințări la adresa autorităților locale

Ovidiu Drăgănescu, fost prefect de Timiș: „Am fost inclusiv eu amenințat cu moartea, deși li s-a atras atenția persoanelor respective că vorbesc cu prefectul județului Timiș. Au mai fost amenințări, inclusiv acum un an în care tot așa, o tranzacție făcută de către clanurile de romi, pe care nu mai voiau să o respecte, m-am nimerit și eu acolo, le-am atras atenția că asta este înșelăciune, le-am citat ceva din codul penal și a venit imediat să amenințe și iarăși am chemat Poliția."

Cei mai mulți membri ai familiei Cîrpaci stau în Germania, unde susțin că se ocupă cu vânzarea și cumpărarea de mașini. Florin Kovacs este avocat în Timișoara și, de-a lungul anilor, a reprezentat mai multe persoane care s-au luptat cu ei.

Florin Kovacs, avocat: „Este un caz extrem de grav, ceea ce denotă că acești oameni nu au nici un fel de scrupule în a-și atinge obiectivele.”

Atât Gradu Cîrpaci, cât și soția lui sunt dați în urmărire internațională.