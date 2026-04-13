Până acum, potrivit Eurostat, eram ultimii din Uniune atunci când venea vorba de completarea studiilor.

Andreea are 43 de ani și a făcut Arte, însă anul acesta s-a înscris din pasiune și la Psihologie.

Andreea Buga: ”A fost o alegere de plăcere. Sunt între puținii norocoși care și-a dorit să învețe mai mult și își permit să poată să aprofundeze cunoștințele. A fost și o provocare, examenul a fost statistic anul acesta și au fost întrebări dificile, ceea ce te validează la vîrsta asta, că încă poți, știi și ai gândirea critică dezvoltată. Este un pic altfel pentru cei 40 plus, pentru că responsibilitățile sunt și legate de familie, de job, de școală și atunci trebuie să știi să le faci pe toate”.

Nu este singura studentă de peste 40 de ani din an. La cursuri, cei ca ea stau în primul rând, sunt atenți și își notează tot ce predă profesorul.

Andreea Buga, studentă: ”Partea bună e că ne completăm cu cei tineri pentru că ei știu mai multe lucruri despre ce se întâmplă, acutalitate și noi învățăm de la ei în timp ce și ei învață de la noi, e un schimb extraordinar și un reality check, majoritatea din noi avem copii”.

Peste 2.200 de studenți de la Universitatea București au peste 40 de ani

La Universitatea București sunt peste 2.200 de studenți cu vârsta cuprinsă între 40 și 73 de ani. Cei mai mulți studiază la Facultatea de Pshilogie, apoi Teologie, Sociologie și Istorie. Mulți sunt interesați și de Litere și Filosofie.

Lucian Ciolan, prorector, Proiecte de dezvoltare și învățare continuă, UB: ”Poate fi sesizată o tendință prin care mai mult studenți maturi decid să meargă sau să reia studiile universitare, vin studenți maturi din o mare de domenii care au un interes autentic pentru dezvoltare persoanala sau educațională, uneori legată de propria persoană, familie, de nevoia de a face proiecte de responsabilitate socială după ani de zile de corporație, nivelul lor de entuziasm și energie e uneori mai mare decât la cei care vin deja obosiți din liceu".

Prof. dr. Florinda Golu, prodecan Facultatea de Psihologie: ”Unii dintre acești studenți doresc pur și simplu să încerce ceva nou, ceva pentru care nu au avut timp, disponibilitate în anii trecuți, o altă categorie ar fi cei care se reorientează profesional, și nu sunt puține aceste cazuri. Se trage acea linie de la jumătatea simbolică a vieții și unii constată ca acum pot face ceva ce și-ar fi dorit mai demult”.

Și Universitatea Politehnica din București are programe de masterat unde între 45 și 60% dintre studenți au peste 40 de ani.