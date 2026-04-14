Directorul general al Autorităţii Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, suspectat că a constituit o grupare organizată, împreună cu administratorul unei firme şi cu deţinătorul unui centru de pregătire profesională, află, marţi, dacă rămâne în arest preventiv, după ce în 3 aprilie a contestat măsura decisă de Tribunalul Cluj.

O contestaţie similară a făcut şi Bogdan-Alexandru Radu, administratorul firmei implicate, decizia în ambele cazuri urmând să fie luată de Curtea de Apel Cluj. Potrivit anchetatorilor, cei doi au desfăşurat ”o acţiune concertată” prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obţinerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională desfăşurate în cadrul ARR. Anton ar fi coordonat activitatea grupării, primind zeci de mii de euro ca mită doar pentru examene organizate în luna martie. De altfel, la locuinţa sa au fost găsiţi, la percheziţie, circa 500.000 de euro, în cutii de pantofi. Alţi opt inculpaţi sunt cercetaţi sub control judiciar.

Curtea de Apel Cluj judecă, marţi, contestaţiile lui Cristian Anton şi Bogdan-Alexandru Radu, la decizia Tribunalului Cluj care a admis propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj şi a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, respingând, totdată, ca neîntemeiate, solicitările acestora de arest la domiciliu sau plasarea sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, Anton este cercetat pentru luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite (2 acte materiale) şi constituirea unui grup infracţional organizat. Bogdan-Alexandru Radu, administrator al unei societăţi comerciale, este cercetat pentru dare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi constituirea unui grup infracţiional organizat.

Șeful ARR a format grupul infracțional în decembrie 2025

Procurori ai Serviciului Teritorial Cluj al DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de marţi, a lui Cristian Anton, director general al Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru luare de mită în formă continuată, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată, constituire a unui grup infracţional organizat, a lui R.B.A., administrator al unei societăţi comerciale, pentru dare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, constituire a unui grup infracţional organizat.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile, faţă de opt inculpaţi: B.A., administrator al unei şcoli de şoferi şi atestate, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi constituire a unui grup infracţional organizat; R.N.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru complicitate la trafic de influenţă şi constituire a unui grup infracţional organizat; A.B., persoană fizică fără calitate specială, pentru complicitate la trafic de influenţă în formă continuată; cinci persoane fizice fără calitate specială, pentru constituire a unui grup infracţional organizat.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii M.A. şi D.D.R.I., deţinători ai unor centre de pregătire profesională, pentru trafic de influenţă, respectiv constituire a unui grup infracţional organizat.

”În luna decembrie 2025, inculpatul Anton Cristian, în calitate de director general al Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), ar fi constituit un grup infracţional organizat, împreună cu inculpatul R.B.A., administrator al unei societăţi comerciale şi suspectul D.D.R.I., deţinător al unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie, urmărind o acţiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obţinerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională, desfăşurate în cadrul A.R.R. (atât proba la calculator cât şi proba scrisă)”, arată DNA.

Potrivit procurorilor, ca lider al grupării, Cristian Anton ar fi coordonat şi ar fi gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice şi a probei la calculator, ar fi ţinut legătura cu R.B.A. şi D.D.R.I. şi ar fi primit de la aceştia listele cu candidaţii care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar şi parte din sumele de bani colectate de aceştia de la candidaţi, i-ar fi desemnat pe ceilalţi membri ai comisiilor de examinare din locaţiile alese de acesta conform propriilor interese, ar fi dirijat activitatea grupului, astfel încât să se evite deconspirarea, ar fi decis conform propriilor interese când este sau nu este parte în comisia de examinare, i-ar fi îndrumat pe R.B.A. şi D.D.R.I. spre locaţiile unde sunt comisii controlate de el, ar fi ţinut evidenţa sumelor de bani primite cu titlu de mită, ar fi decis modalitatea şi locaţia în care să i se remită sumele de bani colectate cu titlu de mită.

Șpăgi de zeci și sute de mii de euro dirijate către Cristian Anton

De asemenea, în calitate de examinator, Anton ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca anumite persoane desemnate de R.B.A. şi/sau D.D.R.I. să rezolve proba la calculator în locul candidaţilor, şi prin înmânarea, odată cu foile de examen, a unei alte foi cu răspunsurile corecte la proba scrisă, candidaţilor care au remis sume de bani, iar în calitate de director general al A.R.R., ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locaţiile unde există mediul propice fraudării examenelor respective, susţin procurorii DNA.

Conform sursei citate, în 1 şi 7 martie 2026, cu ocazia examenelor organizate în judeţul Arad, respectiv în municipiul Bucureşti, ca membru în comisia de examinare, Anton ar fi primit de la inculpatul R.B.A. suma totală de 60.000 de euro (câte 30.000 euro pentru fiecare examen), în legătură cu încălcarea atribuţiilor sale de serviciu, pentru ca în schimb, candidaţii care au remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul. Concret, acesta ar fi permis ca, în locul candidaţilor favorizaţi, proba la calculator să fie susţinută de alte persoane, aflate în anturajul lui R.B.A. şi, de asemenea, ar fi remis candidaţilor favorizaţi foi cu răspunsurile corecte la una dintre probe.

”În plus, în perioada februarie - martie 2026, ca membru în comisia de examinare, inculpatul Anton Cristian ar fi primit suma de 34.000 de euro dintr-un total de 54.800 de euro de la R.B.A., în legătură cu încălcarea atribuţiilor sale de serviciu, pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenelor desfăşurate în municipiul Bucureşti (28 februarie 2026), judeţul Arad (01 martie 2026) şi judeţul Mehedinţi (21 februarie 2026), de către candidaţii indicaţi de R.B.A., care ar fi remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul”, adaugă DNA.

Procurorii susţin că, în 17 martie 2026, Anton ar fi acceptat promisiunea primirii diferenţei de 20.800 de euro, care să îi fie remisă ulterior, 5.000 de euro de către suspectul D.D.R.I. şi 15.800 de euro de către inculpatul R.B.A.

”Cu ocazia examenelor anterior menţionate, inculpatul R.B.A. ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 113.000 de euro, de la mai mulţi candidaţi, direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiei de examinare, astfel încât aceştia să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalităţile descrise anterior. De exemplu, la examenul din data de 21 februarie 2026 din judeţul Mehedinţi, acesta ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 22.000 de euro de la un număr de peste 100 de candidaţi, direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale”, mai arată DNA.

Potrivit procurorilor, ceilalţi inculpaţi sau suspecţi ar fi avut contribuţii infracţionale diferite, unii dintre aceştia aderând ulterior la grupare. Aceştia ar fi desfăşurat activităţi de sprijin organizatoric pentru inculpatul R.B.A., precum identificarea persoanelor interesate să promoveze în mod fraudulos examenul, acordarea de indicaţii privind modul de operare şi organizarea candidaţilor la locaţiile de examinare.

De asemenea, aceştia ar fi fost implicaţi în instruirea candidaţilor, colectarea sumelor de bani de la aceştia în numele inculpatului R.B.A., precum şi în rezolvarea probei pe calculator în timpul examenelor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei opt inculpaţi trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A. şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţele de dispunere a controlului judiciar.

Celor opt inculpaţi li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În urma percheziţiilor, la domiciliul lui Anton a fost identificată suma de aproximativ 500.000 de euro, iar la domiciliile celorlalţi inculpaţi au fost identificate sume de bani şi bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.

Ulterior, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat despre cazul fostului său şef de cabinet Cristian Anton, că nu ştie amănunte, dar că cine nu respectă legea trebuie să plătească. Grindeanu a mai afirmat că îşi doreşte pentru el să fie nevinovat.