Companiile aeriene europene au cerut UE să intervină cu măsuri de urgenţă pentru a ţine sub control efectele războiului din Iran, inclusiv închiderea spaţiilor aeriene, dar şi sporirea temerilor privind deficitul de combustibil de avion, conform unui document analizat de Reuters.

"Nu există nicio dovadă în prezent că UE s-ar confrunta cu un deficit de combustibil, dar în viitorul apropiat ar putea apărea probleme legate de aprovizionare", le-a spus jurnaliştilor un purtător de cuvânt al Executivului comunitar.

"Aprovizionarea cu ţiţei a rafinăriilor europene rămâne stabilă, nu este necesară eliberarea de stocuri suplimentare în acest moment. Totuşi, aceasta rămâne preocuparea noastră principală", a adăugat oficialul.

Războiul din Orientul Mijlociu tensionează piața petrolului și rutele aeriene

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul şi a închis spaţiile aeriene, provocând probleme companiilor de zbot. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricţiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre Airlines 4 Europe (A4E) au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Asociaţia reprezintă transportatori importanţi precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM şi IAG SA, proprietarul British Airways.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.