Zeci de cireși japonezi sunt plantați și pe o stradă din orașul de pe Bega. Iar în această perioadă, oferă un spectacol plin de culoare.

În fiecare primăvară, când cireșii înfloresc, strada Academician Alexandru Borza se îmbracă în roz. Spectacolul naturii, care ține doar câteva zile, scoate din case mulți timișoreni. Oamenii trăiesc momentul ca o adevărată sărbătoare. Se plimbă, fac fotografii și se lasă cuceriți de atmosfera în care peisajul și muzica se completează reciproc.

Bărbat: „Vai, dar uitați-vă la vremea superbă pe care o avem, la cireșii înfloriți. E o plăcere. De ce n-am putea face și aici? De ce nu am putea să ne bucurăm de aceste frumuseți și aici?”

Femeie: „Cred că ne putem bucura într-o mare măsură de tot ce ne oferă natura și la noi, florile sunt o bucurie peste tot în lume.”

Timișorenii fac astfel cunoștință cu tradiția japoneză Hanami - care presupune și socializare. Așa că, în Parcul Rozelor, din apropierea străzii împodobite cu flori, au fost organizate ateliere, jocuri și activități împrumutate din Țara Soarelui Răsare.

Yuka: „Este caligrafie japoneză, eu scriu numele lor în japoneză. Oamenii sunt foarte prietenoși și sunt interesați de numele lor scris în japoneză.”

Ana Costea - participantă: „Acesta este un joc de karuta, un joc tradițional japonez. Este considerat, ca și șahul, un joc al minții, deoarece trebuie să reții poemele și, după ce recitatorul citește un poem, trebuie să alegem câte o carte.”

Însă, mai presus de toate, Hanami simbolizează frumusețea trecătoare a naturii. În Japonia, oamenii obișnuiesc să petreacă ore întregi în parcurile cu cireși, iar obiceiul a început să fie adoptat și în marile orașe europene.

Camelia Nakagawara - organizator: „În perioada modernă, hanami se face în toate parcurile care au cireși plantați și, de obicei, lumea se duce, își pune păturele de dimineață ca să își ia locuri bune, cu priveliștea cea mai bună, iar acest hanami este simbolul unui început.”

Hanami, sărbătoarea florilor de cireș, se organizează, în România, și în București, în Parcul Herăstrău.