Percheziții în Timișoara la casele unui clan. Polițiștii au găsit arme și o grenadă funcțională

Percheziții au avut loc miercuri dimineață la Timișoara. Două case ale unui clan de romi au fost scotocite de polițiști în căutarea unor arme de foc.

La una dintre adrese a fost găsită inclusiv o grenadă funcțională. Vizată este una dintre familiile din incidentul din luna august, când un șofer a intrat intenționat într-un alt autoturism.

Mascații au descins miercuri dimineața, într-un palat al unui clan de romi și la încă un imobil din Timișoara. Anchetatorii aveau bănuiala că în cele două locuințe sunt arme deținute ilegal.

Deși în casă erau două persoane, acestea nu le-au deschis imediat polițiștilor așa că mascații au sărit gardul. Acum anchetatorii verifică dacă în tot acest timp au fost ascunse probe.

În casă au fost descoperite mai multe săbii, în timp ce la o altă adresă a fost găsită o grenadă funcțională, cu încărcătură activă. La fața locului au fost chemați pirotehniștii pentru a transporta în siguranță explozibilul.

Perchezițiile sunt strâns legate de incidentul de la începutul lunii august, când un șofer a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism. De altfel, în aceste momente anchetatorii percheziționează una dintre mașinile implicate în accident.

Cele două familii locuiesc în Germania și vin acasă doar în luna august. Scandalul ar fi pornit după destrămarea unei căsătorii, în urma căreia copilul pe care cei doi soți îl aveau, a rămas în grija mamei.

Socrii mici au cerut o despăgubire, pe care familia băiatului nu a fost de acord să o plătească. Din acest motiv, în urmă cu o lună şi jumătate, un tânăr din familia miresei a intrat cu maşina în rudele fostului soţ al acesteia.

Iova Cârpaci: „Nu știu mai multe detalii, eu știu că s-au împăcat cât de cât. Ei sunt plecați,, m-au sunat și acum. Au intrat în panică, care e treaba, de ce or venit. Zic: Nu știu, habar n-am”.

Șoferul este și acum în arest preventiv.

