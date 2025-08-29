Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment

Dacă cei 200.000 de muncitori străini din România ar pleca mâine din țară, o treime din firmele românești ar da faliment, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad. Acesta se poziționează contra colegului Dan Tanasă, care instigă împotriva străinilor.

Deputatul AUR Mohammad Murad, om de afaceri de origine libaneză cu investiții semnificative în turism și industria alimentară, a declarat că o treime din firmele din România ar da ”garantat” faliment dacă cei 200.000 de străini care muncesc acum în țara noastră ar pleca, arată Profit.

”Imigrant este cel care vine și căruia statul îi oferă bani și facilități degeaba, stă pe stradă, cum se întâmplă, din păcate, în mai multe țări europene. Străinul care vine în România la muncă are un contract limitat, doi-trei ani de zile, unde contribuie la sănătate, la pensie, la toate taxele și nu beneficiază de ele”, a spus Murad.

„Străinii aduc 1,5 miliarde de euro anual la buget, plătesc taxe fără să beneficieze de ele. Plătesc pensie lună de lună, iar când pleacă, banii rămân. Adică să-i dăm altui român, unui pensionar român. De cei 400 de euro pe lună care sunt taxele pentru pensie beneficiază românii care ies la pensie”, a mai spus Murad.

Deputatul AUR avertizează că fără acești muncitori străini mare parte din economia României s-ar închide.

”Eu spun foarte simplu: dacă mâine dimineață ar pleca acești 200.000 de oameni, vă garantez că aproape 30% din tot ce înseamnă firmele românești intră în faliment. Noi, la mare, de exemplu, avem în jur de aproape 2.000 de angajați pe toate structurile hoteliere pe care le avem, dintre care aproximativ 600 sunt persoane străine. Nu am putea funcționa fără ei”, a mai spus parlamentarul AUR.

Deputatul AUR Mohammad Murad se poziționează complet opus colegului său de partid Dan Tanasă, care instigă românii împotriva muncitorilor străini din țară.

Bangladesh a mulțumit poporului român

La scurt timp după ce liderul AUR a asmuțit oamenii contra lucrătorilor străini, un livrator din Bangladesh a fost atacat în București de un tânăr, care și-a filmat agresiunea, spunând că ”își apără țara” și l-a lovit pe curier pentru că e un ”invadator”.

Asta în condițiile în care România are una dintre cele mai numeroase diaspore din lume, cu peste 5 milioane de cetățeni români muncind în străinătate, precum livratorul din Bangladesh atacat în București după un apel al deputatului AUR Dan Tanasă.

Atacatorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, reacția lui deputatului AUR Tanasă la incident fiind una incoerentă și fără nicio legătură cu situația creată.

Ulterior, societatea civilă, politicienii adepți ai statului de drept și președintele României au condamnat atacul, făcând Bangladeshul să mulțumească poporului român pentru că a sărit în sprijinul livratorului atacat.

