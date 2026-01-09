CTP: Criminalul Trump are discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor

Donald Trump este un criminal care a aruncat otrava violenței asupra Americii și a transformat lumea într-un cuib de tâlhari, violatori de stat și ucigași, printr-un discurs al urii cum nu a mai fost văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler împotriva evreilor, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu.

”În campania din 2016, Trump a declarat: „Pot să împușc un om pe stradă, că așa vreau eu, și nu voi pierde niciun vot”. Exact asta s-a întâmplat acum în Minneapolis. Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii cu pistolul în mână și a împușcat-o în plină față când femeia doar a mișcat vehiculul din loc, fără intenția de a da peste cineva, în fața mașinii nefiind nimeni.

Trump este cel care a aruncat otrava violenței armate peste America, practicând un discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor. Și care o ucide încă o dată pe femeia neînarmată, care nu punea pe nimeni în pericol, declarând-o vinovată că i s-a tras un glonț în cap”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Trump face lumea un cuib de ”violatori de state și ucigași”

Iar concluzia gazetarului este pe măsură:

”Președintele Germaniei, Walter Steinmeier, a afirmat fără ezitare că „lumea devine un cuib de tâlhari, care înșfacă ce vor”. Nu numai cuib de tâlhari, ci și de violatori de state și ucigași, sub steagul criminalului Donald Trump”.

