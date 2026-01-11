PRO TV a dominat serile de vineri și sâmbătă. Milioane de oameni au urmărit Las Fierbinți și Filmul PRO

Vineri și sâmbătă, PRO TV a fost alegerea a milioane de români.

De la umorul inconfundabil din cel mai iubit serial din România, Las Fierbinți, până la producțiile pline de acțiune din Filmul PRO, serile au fost dominate de distracție, adrenalină și suspans, care au adus PRO TV pe primul loc în preferințele publicului.

Vineri seara, serialul Las Fierbinți a înregistrat, în intervalul orar 20:29 – 22:20, 8.5 puncte de rating și 26.2% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a obținut 6.7 puncte de rating și 20.7% share.

La nivel național, peste 1.3 milioane de români se uitau la serial, iar în minutul de maximă audiență de la 20:55, peste 1.6 milioane de oameni urmăreau Las Fierbinți.

Comedia s-a îmbinat cu acțiunea, iar telespectatorii au fost cu ochii pe filmul Kingsman: Cercul de aur care a înregistrat, în intervalul 22:22 – 24:56, 4.4 puncte de rating și 21.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD.

Sâmbătă seara, telespectatorii au fost cu ochii pe filmul de aventură și acțiune Meg 2: Confruntare în adâncuri care a înregistrat, în intervalul orar 19:58 – 22:00, 8.0 puncte de rating și 27.0% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă avea 5.8 puncte de rating și 19.7% share.

La nivel național, peste 1.2 milioane de români se uitau la film, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.5 milioane de oameni urmăreau PRO TV.

Cei de acasă și-au încheiat seara cu producția Central Intelligence – Agenți aproape secreţi, care a înregistrat 27.4% cotă de piață și 6.2% rating în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani din categoriile ESOMAR ABCD, în intervalul orar 22:01 – 24:03, în timp ce poziția secundă avea 4.2% rating și 18.5% share.

În minutul de maximă audiență, de la 22:32, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau Filmul PRO.

PRO TV le aduce telespectatorilor, în fiecare seară, combinația perfectă dintre adrenalină, suspans, acțiune și comedie.

